Un maquillage qui résiste plus longtemps aux coups de chaleur

Le teint

Le fond de teint résiste peu aux assauts d’une météo ensoleillée. Il suffit de quelques heures pour que, déjà, il disparaisse, ou transforme notre peau en boule à facettes… Aussi, pour l’empêcher de filer, la peau doit être bien préparée. Eh oui, même en été, pensez à hydrater suffisamment votre peau. Cela permettra aux produits de mieux "s’accrocher" à la peau et de se fondre correctement. Ensuite, place à la base ! Au fil des années, les marques ont développé tout un tas de formules aux différents rendus et teintes, et adaptées à tous les types de peau. Matifiantes, seulement hydratantes, glowy, avec une pointe de vert pour atténuer les rougeurs, ou de violet pour réveiller le teint, etc., on ne compte plus les bases sur le marché ! Il s’agit d’une étape indispensable pour qui veut conserver son fond de teint le plus longtemps possible. En parlant de ce dernier, préférez-le en version poudre ou waterproof. Surtout, en fin d’application, n’oubliez pas de fixer le tout avec une poudre transparente et un spray fixateur. Là aussi, vous avez le choix au niveau des rendus et de votre type de peau.

Les yeux et la bouche

Pour les yeux, on se dirigera vers les formules waterproof qui ont fait leurs preuves et permettent d’éviter que notre mascara ne se fasse la malle dès les premières gouttes de sueur. Pour les fards, comme pour le teint, mieux vaut privilégier les textures poudres, qui ont une meilleure tenue que les textures crèmes.

Pour la bouche, quoique souvent asséchant, le rouge-à-lèvres mat est une valeur sûre ! Et pensez à appliquer d’abord du crayon sur l’ensemble de vos lèvres avant de passer au rouge, cela prolongera considérablement sa tenue.