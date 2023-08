Trois recettes à réaliser avec des enfants pour les occuper quand le temps est pourri

1. Un festin fruité pour tous

©anna_klyasheva – stock.adobe.com

Pour cette première idée de recette, on fonce sur les fruits ! Certains petits les adorent, d’autres les détestent, mais une chose est sûre: tout le monde voudra participer à cet atelier cuisine coloré. Alors, oubliez la salade de fruits classique, faites plutôt des brochettes de fruits ! Bien plus ludiques à confectionner, elles auront aussi le mérite de faire participer les tout-petits. Pour commencer, il suffit de découper en morceaux une variété de fruits colorés tels que des fraises, melons, pêches, abricots, pastèques, raisins… Laissez vos enfants enfiler eux-mêmes les morceaux de fruits sur les brochettes en bois ou en métal. Pour ajouter une note de gourmandise, préparez une sauce au yogourt (miel, jus de citron) ou même au chocolat. Pour une version glacée, de type Oufti, vous pouvez aussi laisser ces brochettes enrobées quelques heures au congélateur. Bon et facile.

2. Pizza Party: c’est parti !

©kerkezz – stock.adobe.com

Et si vous organisiez une soirée pizza à la maison ? Les plus motivés commenceront par confectionner la pâte maison en mélangeant de la farine à un peu de sel, un sachet de levure boulangère, de l’eau et de l’huile d’olive. Pétrissez et laissez reposer la pâte au moins une heure sous un linge humide. Les plus pressés peuvent aussi acheter une pâte à pizza prête à l’emploi. Envie d’apporter une touche fun à vos pizzas ? Ajoutez des colorants alimentaires différents à chaque boule de pâte et demandez à vos petits de les étaler puis d’ajouter un peu de sauce tomate. Pour les garnitures, pensez aux poivrons, tomates cerises, courgettes et aubergines grillées, cœurs d’artichauts et olives, n’oubliez pas les fromages et charcuteries pour ceux qui le désirent. Laissez vos enfants garnir leurs pizzas puis faites-les cuire au four. De quoi s’amuser et les motiver à terminer leur chef-d’œuvre. Pour le dessert, pensez à faire une version de pizza au chocolat: un délice !

3. Des bâtonnets glacés, en voici en voilà !

©scerpica – stock.adobe.com

En été, on adore manger des glaces et esquimaux, mais ceux du commerce ne sont pas toujours des plus sains. Pas de souci, il suffit d’en faire du maison. Pensez aux fruits ! Fraises, framboises, pêches, mangues, melons… il suffit de les mixer et d’ajouter quelques petits morceaux de fruits dans les moules, avant de les mettre au congélateur. Faites évidemment participer les enfants. Pour une glace gourmande, saine, ultrarapide et à base d’un seul ingrédient: pensez aux bananes ! Congelez-en en morceaux pour pouvoir les mixer "minute" afin d’obtenir une base de glace onctueuse et garnissez-la avec des pépites de chocolat, brisures de meringue ou de spéculoos, noix, noisettes et même de la crème fraîche – eh oui, c’est les vacances après tout !