Les papillons plus rares au jardin avant que la pluie ne marque leur retour

Il s’agit de la plus faible mobilisation depuis 2019. La météo peu favorable et la rareté des papillons communs, surtout au début du mois, ont pu décourager les participants, avance Natagora. Les conditions météorologiques extrêmes de 2022, dont la sécheresse estivale, avaient déjà fané certaines populations. Ce printemps, sec lui aussi, a réduit la disponibilité en nectar des fleurs dans nos jardins.

Le retour de la pluie en juillet a été bienvenu et les papillons ont commencé à pointer le bout de leurs antennes. “Plus juillet avançait, plus leur nombre augmentait”, note Natagora. Néanmoins, cette progression a été stoppée par des températures plus fraîches et des précipitations trop abondantes. En effet, “les papillons puisent leur énergie dans la chaleur du soleil et craignent d’abîmer leurs ailes sous la pluie”, explique l’association.

Les aléas de la météo n’ont toutefois pas découragé les 2.419 volontaires de cette édition qui, ensemble, ont recensé près de 49.000 papillons au jardin. Les piérides restent les reines de nos coins de verdure. Ces papillons à la robe blanche dont les chenilles se délectent de choux, notamment, ont été observés le plus fréquemment (86 %). Cape sombre lézardée d’orange et pointes des ailes tachetées de blanc, le vulcain occupe la deuxième place (64 %), tandis que le paon-du-jour et ses captivants ocelles complètent le podium (48 %) du grand recensement 2023.