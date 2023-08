LA MINUTE PARENTS | Les rivalités dans la fratrie: comment réagir ?

Les rivalités et les jalousies s’expriment fréquemment au sein d’une fratrie. "Ce sont très souvent des rivalités hiérarchiques, souligne Bruno Humbeeck. La question de l’enfant à ses parents, n’est pas “m’aimes-tu ?”, ça, il le sait, mais “me préfères-tu et plus précisément en quoi me préfères-tu” ? Tout le talent d’un parent est de dire à ses enfants qu’on les aime de la même intensité mais pas de façon pareille, sans les blesser. Il faut permettre à chacun de se développer dans sa singularité. Dire à ses enfants qu’on les aime tout pareil n’est pas productif parce que ce n’est absolument pas vrai et ils se rendent tous compte."