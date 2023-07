Le ski nautique, un sport qu’on pratique de 8 à 60 ans

"Du moment que les candidats sont à l’aise dans l’eau et qu’ils n’ont pas peur, tout le monde peut essayer ce sport", nous explique Robert Loyens, président du PALM, un des 12 clubs que compte la fédération de ski nautique francophone, dont le siège est à Wandre, en région liégeoise. "Chez nous, nos 150 membres vont de 8 à plus de 60 ans. Avec l’âge, les douleurs aux articulations ou dans le dos sont le principal facteur d’arrêt de la pratique."

Une perche pour faciliter l’initiation

Lorsqu’une personne n’ayant jamais fait du ski nautique se présente, jeune ou moins jeune, l’initiation démarre avec une perche tendue perpendiculairement au bateau. "Le plus difficile est de sortir de l’eau alors que le hors-bord vous tracte, reprend notre interlocuteur. Cette perche est une aide précieuse. Lorsque cette première étape est maîtrisée, que l’élève est à l’aise, on peut sortir la corde. Ensuite, on"joue"avec la longueur de celle-ci (+/– 15 mètres au maximum), ainsi qu’avec la vitesse du bateau (de 25 à 58 km/h). On fait généralement des passages de six minutes. Je peux vous dire qu’au début, on est fatigué après quelques passages. Les bras trinquent, ainsi que les articulations…"

Facile ? Relativement. Robert Loyens insiste sur le fait qu’il est très rare qu’une personne ne sache pas "sortir de l’eau" et tenir un moment en glisse sur l’eau au bout d’une matinée d’initiation. "Et là, déjà, ce sera très amusant et cela vous procurera des sensations. Par après, vous pourrez aller plus loin. Il existe, comme pour le ski (flocons, étoiles…) différents brevets qui reflètent votre niveau. Passer une vague, deux vagues, faire des sauts, des figures, utiliser deux skis, un monoski, un waveboard…"

Où et comment apprendre ?

Pour ces initiations, le mieux est évidemment de prendre contact avec un club (via le site de la fédération francophone: www.skinautique.be). Des journées portes ouvertes sont souvent organisées et des moniteurs sont toujours là pour vous aider à débuter une pratique qui, idéalement, est possible du 1er mai au 31 octobre, pour des raisons évidentes de température de l’eau.

Marétiel, vitesse, dangers: tous nos conseils

Les plans d’eau utilisés pour la pratique du ski en Wallonie sont sur des fleuves ou des canaux (Flémalle, Wépion, Waulsort, Manage) et des lacs (lacs de l’Eau d’Heure). La mer est également possible. L’avantage est que l’eau de mer porte mieux. Par contre, les skieurs ne cherchent pas trop l’eau agitée, surtout s’ils débutent.

Ski et ski nautique. Si vous êtes à l’aise à ski (neige), ce devrait être un petit plus dans le cadre de votre initiation. Surtout au niveau de la souplesse des jambes et dans la manière de guider vos skis.

Câble. Différentes localisations (Saint-Ghislain, Tertre, Lacs de l’Eau d’Heure, Maasmechelen…) vous proposent des parcours de ski nautique sans bateau. Sur un parcours généralement compris entre 750 et 1 000 mètres, vous êtes tiré sur l’eau comme pour un téléski via un système de câbles et de poulies.

Ski de vitesse. Si vous avez envie de franchir un cap, sachez qu’il existe encore l’option "ski nautique de vitesse". Là, avec un équipement différent (harnais pour soulager les bras), vous dépasserez régulièrement les 100 km/h et pourrez même vous approcher des 150 km/h ! Il est évident que ces vitesses s’adressent à des skieurs non débutants. Et qu’ils doivent avoir à disposition un bateau surpuissant, donc très onéreux…

Matériel. Sur l’eau, vous porterez pour des raisons évidentes de sécurité un gilet de sauvetage. Une combinaison néoprène est également conseillée. D’abord pour la température de l’eau, mais surtout pour éviter des blessures dues à d’éventuels débris flottant sur ou sous la surface.

Trois mode possibles

1. Paire de skis

Deux skis, c’est le mode le plus fréquent, a priori le plus facile. La plus grande surface obtenue avec les deux skis permet en effet une meilleure portée. Cette caractéristique facilite la sortie de l’eau, qui est le premier obstacle "technique" lors de l’apprentissage. Pour les jeunes enfants, il arrive même de solidariser de petits skis et de les lester à l’arrière, cela ayant pour effet d’augmenter leur stabilité sous l’eau.

2. Monoski

On passe là à un seul ski, un peu comme pour la neige. Il demande plus d’habileté, mais aussi plus de force physique car il est bien plus difficile de sortir de l’eau avec lui qu’avec deux skis. Mais le monoski procure plus de sensations et permet de réaliser de plus de belles figures de slalom. C’est par exemple en monoski que certains prennent les courbes quasi à l’horizontale sur l’eau, en tenant le palonnier d’une seule main.

3. Wakeboard

©Mark_studio – stock.adobe.com

Ici également, un seul ski. Enfin, on peut parler de planche tant le wakeboard est plus large que le monoski. En wakeboard, priorité au fun, aux figures les plus acrobatiques possible, avec des sauts à 360 degrés ou des sauts en hauteur. À rapprocher du snowboard, pour la version neige. C’est plus jouette et le bateau va moins vite. Il n’empêche que c’est réservé à des habitués car la technique demandée est importante.