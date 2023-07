Mais en fait, faut-il le conserver au réfrigérateur ? Légume d’été, le concombre résiste en effet mal aux températures du frigo. Mieux vaut donc le conserver à température ambiante. Mais uniquement si on le consomme dans les deux ou trois jours, sinon il va flétrir et on a beaucoup moins envie de le manger…

Dans le bac à légumes ?

C’est pourquoi on le place souvent dans le bac à légumes, l’endroit le plus froid du frigo. Alors pour lui éviter d’être comme gelé par les 4 ou 5°, il faut le protéger de l’humidité. Et pour cela, rien ne vaut de l’emballer dans une feuille de papier absorbant. On pourra ainsi le conserver pendant une à deux semaines. Si vous l’achetez en supermarché et emballé en film plastique, mieux vaut aussi le laisser, il jouera le même rôle, contrairement à ce que l’on peut penser.

Pour mieux le digérer

Au fait, si vous avez du mal à le digérer, essayez de le manger en enlevant la ligne de pépins à l’intérieur. Facile, on le coupe en 4 et il n’y a plus qu’à séparer l’intérieur de la chair. Cela passera beaucoup mieux dans les salades.

Retrouvez nos recettes et astuces culinaires sur Gourmandiz.be