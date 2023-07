Pas les mêmes cordes vocales

Pour comprendre le fonctionnement des voix des enfants, nous avons interrogé le Dr Camille Finck, ORL spécialisée en phoniatrie au CHU de Liège. "L’enfant n’est pas un adulte miniature, dit-elle." Chez le nouveau-né, les cordes vocales n’ont pas la même structure. Elles n’ont pas de ligament, il s’agit d’une muqueuse, très souple."

Puis, à partir de 3-4 ans, le larynx se développe un peu, comme l’enfant grandit et la structure cordale change. "La surface reste souple, mais le corps des cordes vocales devient plus épais, plus rigide, avec le développement du tendon et du muscle, présent à la naissance. "

La voix des enfants "Petit à petit, on va pouvoir faire une différence entre une voix parlée grave et une voix aiguë. C’est lié au changement de la structure cordale: l’enfant peut parler normalement, en voix modale, ou très aigu, en voix de tête. Ce n’est possible qu’à partir du moment où les ligaments se développent."

les cordes vocales (qui sont des plis grandissent de 0,4 mm/an chez les filles te de 0,7 mm/an chez les garçons.

Quelle étendue vocale ?

L’étendue vocale d’un enfant est large, explique la Pr Finck. "Comme pour un adulte, il y a deux à trois octaves entre la note la plus grave et la plus aiguë que l’on peut émettre. Mais la tessiture, c’est-à-dire la portion de l’étendue vocale qu’on utilise en chantant change au cours de la vie. Vers 2-3 mois, on chante sur deux ou trois tons, pas plus. Puis, petit à petit, selon que l’enfant chante dans une chorale ou fait du solfège, il peut développer une tessiture d’une octave et demie ou deux octaves, comme chez l’adulte."

La spécialiste explique que la tessiture, la portion du clavier de piano que peuvent chanter un garçon et une fille ne diffère pas avant la puberté. "Mais le timbre, la couleur de la voix peut différer."

Les nodules, maladie de l’enfant bavard

Les nodules sont la pathologie qui touchent le plus souvent les cordes vocales des enfants, de la même façon les garçons et les filles. "Alors que chez l’adulte, les nodules de cordes vocales n’existent pratiquement que chez les femmes."

Un nodule, c’est comme un petit durillon qui forme sur chacune des cordes vocales. "Chez les enfants, ils se situent à la partie moyenne de cordes. C’est une lésion bilatérale."

D’où viennent ces nodules ? "Les vibrations des cordes vocales sont extrêmement rapides. Des traumatismes mécaniques surviennent sur les cordes vocales, tout d’abord à cause des chocs des deux bords de corde, l’un contre l’autre. Ces chocs abîment la jonction entre l’enveloppe de la corde vocale et les tissus plus profonds, et en réaction, la corde vocale dépose des molécules cicatricielles. Et à force de se déposer sur la blessure, une petite bosse se crée en surface. comme un cal. C’est très petit: 1 mm de long et souvent moins en épaisseur."

Qui en souffre ? L’enfant qui parle tout le temps, surtout s’il parle fort. "Si on crie une fois sur la journée, c’est bref, il ne se passe rien. Mais quand on parle sans cesse, les cordes vocales font des kilomètres." Les enfants chanteurs ne sont pas les plus à risque. "Je vois ça beaucoup chez les enfants dans les mouvements de jeunesse, parce qu’on crie beaucoup, on est en groupe, on chante… Les sports de groupe peuvent prêter à conséquence. C’est aussi problématique chez les enfants qui sont des locuteurs frénétiques, les pipelettes qui parlent sans arrêt", dit le Dr Finck.

Chez les enfants, c’est surtout la durée de la parole, et l’intensité qui jouent. Par conséquent, la meilleure façon de guérir, à cet âge, c’est se taire. "Un enfant qui a un nodule a une voix rauque et soufflée, car à cause du nodule sur les cordes vocales, elles ne ferment plus correctement. Donc ils ont tendance à pousser encore plus pour émettre le son. Ce qu’il faut, c’est juste se taire, et réduire la charge vocale journalière. Je n’envoie pas tout de suite les enfants faire de la logopédie, je préfère éveiller la conscience des enfants et des parents sur la surcharge vocale: avoir cours de théâtre, déclamation, foot, puis chorale, c’est peut-être trop. Il faut du repos, aussi pour la voix."