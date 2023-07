Piloter un bateau sur le Canal du Midi : tous nos conseils

Notre bateau porte bien son nom: Magnifique. Il compte quatre cabines, dix couchages et trois salles de douche. Très confortable pour notre groupe de six personnes. Il y a aussi une petite cuisine bien équipée, un grand espace à manger et une belle terrasse sur le pont.

La croisière que nous allons réaliser va de Homps à Capestang, soit à peine 28 km, pour ensuite revenir au point de départ. Il est aussi possible de faire un aller simple en se rendant dans un autre port où le service de location de bateaux possède une base.

Il est 18 h 30. Trop tard pour passer les premières écluses qui sont en action de 9h à 12h et de 14h à 19 h. Qu’importe, ce sera pour demain. Le temps n’a plus d’importance.

Passer sa première écluse est une étape quelque peu stressante. Mais il n’y a pas de souci à se faire. Un éclusier est présent pour nous guider afin de nous arrimer convenablement avant que les portes se ferment et que l’eau envahisse l’écluse ou, au contraire, s’évacue comme dans une grande baignoire.

D’écluse en écluse

Sur notre parcours vers Capestang, il y en cinq. Cela devient vite une routine et l’occasion de discuter avec les éclusiers et les bateliers en herbe qui, comme nous, se baladent sur le canal. Nous rencontrons ainsi des Britanniques, des Espagnols et des Hollandais, que nous retrouvons bien souvent à l’écluse suivante ou durant nos haltes.

Éclusier, c’est un métier ancien, mais qui a évolué avec les techniques modernes. Sauf en cas de panne où l’agent d’exploitation – le titre officiel des éclusiers – devra ouvrir la porte en tournant la manivelle à la main, comme avant. De l’huile de coude, certes, mais les hommes et femmes – nous en avons rencontré une – ne manquent pas de force.

Il faut environ 20 minutes pour effectuer le passage d’un niveau du canal à un autre. Raison pour laquelle il vaut mieux arriver une demi-heure avant la fermeture de l’écluse, sinon il faudra attendre sa réouverture.

La vitesse des bateaux sans permis est limitée à 8 km/h, sauf aux abords des ponts, ports et écluses où on se doit de ralentir à 3 km/h. La politesse veut aussi qu’on navigue moins vite lorsqu’on croise d’autres embarcations.

Au fil de l’eau, nous saluons ainsi des cyclistes et joggeurs qui nous dépassent sans difficulté sur les sentiers qui bordent le canal.

Autre décor, autre perspective

Certes, la plupart des platanes qui faisaient la réputation du canal du Midi ont disparu à la suite de la maladie du chancre coloré, un champignon ravageur qui ne s’attaque qu’à cette essence. Mais à toute chose malheur est bon. Nous avons désormais une vue dégagée sur les paysages environnants. Les autorités profitent en outre de l’abattage forcé des arbres pour réaménager les berges et effectuer de nouvelles plantations d’espèces diversifiées afin d’éviter une nouvelle hécatombe végétale.

S’amarrer au bord du canal, partir à pied ou à vélo découvrir les châteaux, villages, domaines et autres monuments historiques, s’asseoir à la terrasse de guinguettes et restaurants typiques… Profiter du temps qui s’écoule lentement. On vit le concept du slow travel à fond. De retour à Homps, on a un peu de mal à reprendre pied dans la réalité et à monter dans la voiture pour parcourir les mille kilomètres qui nous séparent de Namur. C’est sûr, on reviendra sur le canal du Midi. Il y a tant d’autres parcours à effectuer.