On a mangé chez Nadia Sammut, première cheffe étoilée d’un restaurant sans gluten

"Je ne pouvais plus marcher"

"Je suis née malade cœliaque (intolérante au gluten – c’est une maladie auto-immune) et allergique à la protéine du lait animal. On s’en est rendu compte quand j’avais six mois, j’étais dénutrie, je ne grandissais pas…" Elle suit alors un régime particulier jusqu’à ses dix ans, puis recommence à manger "de tout" sur conseils des médecins. "Ils pensaient que c’était une allergie de l’enfance."

Grandissant au sein d’une famille de gastronomes voyageurs, Nadia continue malgré tout à prendre de la distance avec certains aliments qui la font souffrir. "Quand j’avais mal au ventre, on me disait que c’était des problèmes de stress. Dans ma famille, on mange méditerranéen, mais moi je détestais les pizzas, les pâtes je n’en pouvais plus (sourire). J’ai eu de la chance: ma grand-mère et ma mère avaient toujours cette attention particulière pour moi."

Après des études de biochimie, elle crée Travel Food, une agence de voyages autour de la gastronomie dans le monde, qu’elle tiendra de 2004 à 2009, année où elle tombe gravement malade. "Je ne pouvais plus marcher, je suis restée couchée pratiquement deux ans, j’étais fatiguée, j’avais des problèmes intestinaux, de foie, de thyroïde… Ma maladie s’est développée pendant toutes ces années. J’ai eu de la chance, car ce choc aurait pu me détruire, mais je me suis relevée. " Celle qui est née après un service de 17h décide de rejoindre sa mère en cuisine en 2015 ; à ses côtés elle commence à développer la "cuisine libre", une philosophie où l’expérimentation règne et "où gourmandise et plaisir riment avec tolérance et inclusion sociale, pour développer la conscience alimentaire, sans jamais rien gâcher."

"Je n’utilise pas de sel"

À sa table, pas de menu: les plats s’enchaînent naturellement, accompagnés de pain à la farine de pois chiches fabriquée sur place au moulin. Lamelles d’aubergine, crème d’artichaut fumé, huile à l’extrait de safran, tomates confites et séchées ; tagliatelle de sèche, crème à la poutargue de Martigues, condiments citron et poivre noir… Dans ses plats, ni sel ni sucre saturé. "On retrouve le sel dans le végétal, sa minéralité. Je le remplace par du miso et je prépare les légumes dans le plasma de Quinton, une eau régénératrice, récoltée dans les profondeurs de la mer pour l’immunité, que j’ai utilisée quand j’étais malade." Depuis le Covid, sa véritable patte s’est affirmée au fil des explorations culinaires ; la nourricière construit ses palettes de saveurs, influencée par la cuisine de la Méditerranée, de la Turquie et du Japon.

Infos: aubergelafeniere.com Prix: 90 € le menu découverte à midi ; 160 € le menu long voyage au soir.

