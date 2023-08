Deux pays se disputent l’origine des fameuses frites: la France et la Belgique. Les historiens ont fait beaucoup de recherches pour mettre fin aux nombreux débats sur la question. Tu peux trouver la réponse dans notre vidéo.

Quoiqu’il en soit, on ne peut pas nier la belgitude de la culture de la frite. Nos frites sont d’ailleurs reconnues dans le monde entier pour leur excellence. Qui vient de plusieurs éléments: la variété de pommes de terre utilisée, la bintje, la graisse de bœuf qui leur donne un goût plus prononcé, et la technique de la double cuisson.

Et toi, aimes-tu les frites?

