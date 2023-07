Avez-vous des altises dans votre jardin ? Méfiez-vous, elles sont petites mais redoutables

Les minuscules bêtes en question sont des altises, des coléoptères de couleur généralement noire et ne mesurant que quelques millimètres. Ils sont aussi appelés puces de terre, parce qu’ils sont dotés de deux pattes postérieures très développées leur permettant de sauter lorsqu’on les dérange.

Un cycle bien déterminé

Les altises adultes hibernent sous un tas de feuilles mortes ou tout simplement sous terre. Ils refont surface en avril-mai pour pondre au pied des plantes ou sur les tiges et feuilles. Ces œufs vont donner des larves qui vont se développer à l’intérieur des tiges et des feuilles. Essentiellement de couleur jaune, ces larves peuvent mesurer 6 à 7 mm. Elles deviennent adultes un peu plus tard en début d’été, et leur travail de consommatrices insatiables se poursuit plus ou moins longtemps selon la météo puisque ces insectes apprécient les étés secs et chauds. Dès qu’elle sort de son hibernation, l’altise va se ruer sur les semis que vous venez de faire et sur les jeunes plants que vous avez mis en place: choux, moutarde, radis, navets, roquette, betteraves… Elles peuvent anéantir vos efforts en perforant toutes ces pousses bien tendres qui auront bien du mal à s’en remettre.

Quelles solutions ?

Si votre jardin est sensible aux attaques d’altises, il est vivement conseillé de ne jamais enfouir des engrais verts comme le colza ou la moutarde. Une rotation des cultures est aussi à mettre en place afin de limiter les risques d’infestation: pas de plantes de la famille des Brassicacées (choux, navets, radis…) au même endroit pendant 2-3 ans. Comme les altises n’aiment pas l’humidité, il vous faudra penser à arroser généreusement vos jeunes plantules tout en gardant le sol humide grâce à un bon paillage. À noter, et c’est une chose moins connue, les altises semblent ne pas apprécier la présence de la menthe auprès de leurs plantes favorites. La mise en place d’un voile anti-insectes peut aussi se révéler efficace s’il est placé avant la sortie des altises de leur phase d’hibernation. Si les attaques sont de moyenne importance, une décoction de sureau sera utile, et si vraiment l’attaque est d’ampleur, il faudra vous tourner vers un insecticide végétal, le pyrèthre.