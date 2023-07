Une pharmacie facile à emporter en voyage ? Pensez aux huiles essentielles

Elle y a créé Linarôm, sa gamme de synergies d’huiles essentielles pour voyageurs et sportifs. "En arrivant, j’ai créé un dispensaire où je soignais avec des préparations naturelles, et je me suis rendu compte des besoins des gens, touristes et locaux. Alors j’ai étudié les huiles plus en profondeur et je participe aujourd’hui au développement des huiles essentielles du pays. Je travaille avec les locaux, nous étudions les plantes d’ici et les distillons pour en créer de nouvelles. Ce pays possède une nature très riche !"

Éviter les Dafalgans et autres produits chimiques

Pour elle, les huiles essentielles sont un complément à la médecine, mais qui suffit dans la plupart des situations ! "Je ne suis pas contre les antibiotiques et les médicaments chimiques, mais jusqu’à un certain degré les huiles suffisent et ne font, elles, pas de tort au corps."

Car saviez-vous que le Dafalgan, comme de nombreux médicaments, était nocif pour le corps ? Dans une société où la surconsommation de médicaments nous ruine la santé, un retour au naturel semble salutaire.

"Ce qui est fou avec les huiles essentielles, c’est que chacune va avoir une vingtaine d’usages ! Désinfectant, anti-spasmes, anti-démangeaison, relaxant, dynamisant… Leurs pouvoirs sont naturels et infinis. Ce n’est pas pour rien qu’elles sont utilisées depuis des millénaires." Car si l’aromathérapie est tendance, elle est loin d’être nouvelle !

En prévention

Comment les utiliser ? Comme avec un médicament: lisez la notice. "Il y a quantité d’informations sur des sites internet fiables ou via la personne à qui vous les achetez. Et puis comme chaque huile a énormément de propriétés, c’est bien de se renseigner en fonction de ce que vous recherchez !"

Car elles ne s’utilisent pas qu’en cas de bobo ou maladie, mais aussi en prévention ou en cure ! "Elles peuvent s’utiliser en diffusion, friction, massage, cosmétique, inhalation, ingestion… pure ou avec une huile végétale porteuse. Car attention, les huiles ne se diluent pas dans l’eau."

Sa trousse des essentielles, Caroline Van der Auwera l’a pensée en synergies, pour multiplier les pouvoirs de chaque huile. Moustiques, bleus, mal des transports, anxiété, articulations, digestion… Il y a de quoi parer à tous les maux ! "C’est extraordinaire de voir comme combinées, les huiles gardent leurs principes actifs élevés ! Par exemple, pour les coups de soleil, je mélange la lavande (cicatrisant brûlure) avec le palmarosa (anti-infectieux et analgésique) et de la menthe (apaisant et rafraîchissant). Être aromathérapeute, c’est être artisan de bien-être !"

Se mettre aux huiles essentielles, c’est donc faire de grosses économies d’argent et de place pour vos prochaines vacances, mais aussi prendre soin de votre santé naturellement. Ça vaut le coup d’essayer de se reconnecter à la nature, non ?