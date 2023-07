Rêvons un peu: voici la carte interactive des plus beaux voyages réalisés par nos journalistes

Chaque semaine, dans Deuzio, le supplément détente et loisirs des journaux L’Avenir, nous publions des reportages réalisés par notre rédaction aux quatre coins du monde. Traversée de la Nouvelle-Zélande à vélo, croisière à bord d’un yacht pour découvrir les îles les plus paradisiaques de la Croatie ou encore un reportage sur les plages de sable blanc de l’île de Curaçao dans les Caraïbes, nos journalistes ont souvent l’occasion de réaliser des reportages dans des endroits qui font rêver, d’y rencontrer des personnages passionnés et inspirants. Ils en reviennent aussi avec un tas de bons conseils pour ne rien louper durant votre voyage. Ils ont aussi repéré quelques bonnes adresses qu’ils ne manquent jamais de vous partager.

Attention. Parfois, il ne faut pas prendre des avions et des bateaux pour s’évader. Souvent, nous dénichons des endroits insolites et peu connus, non loin de nos frontières. Nous avons par exemple testé, avant les coureurs du Tour de France, les principaux grands cols des Alpes. Ou, moins sportif, nous avons navigué sur un petit bateau qu’on peut piloter soi-même sur le Canal du Midi.

La carte interactive des plus beaux voyages

Découvrez donc nos plus beaux reportages touristiques sur la carte interactive ci-dessous pour vous aider à trouver une destination sympa pour les prochaines vacances ou pour tout simplement rêver d’évasion. Chaque semaine, un nouveau reportage y sera ajouté. Cliquez sur "Destinations" en haut à gauche pour le décollage immédiat: