Lisez ceci et vous regarderez les mouches autrement

En été, les mouches sont nombreuses et souvent très agaçantes. De plus, ces insectes sont considérés comme sales et donc particulièrement indésirables. Mais saviez-vous qu’une mouche possède, malgré son minuscule cerveau, 100 000 neurones et est dotée d’incroyables pouvoirs ? Elle est notamment capable de marcher au plafond la tête en bas parce que ses pattes sont pourvues de coussinets adhésifs, ce qui lui permet de s’accrocher sur n’importe quel support. Ses yeux comptent 3 000 facettes, chacune orientée dans une direction différente: la mouche a une vision de 360 degrés ! Elle est capable de voler très vite, de changer de direction tout aussi rapidement ou de faire du vol stationnaire.