BILLET PARENTS | L'ambivalence des vacances en famille, teintées d'appréhension et d'impatience ...

Ce billet est repris de la newsletter hebdomadaire gratuite “Ma famille, mes actus”, qui est envoyée à votre boîte de réception tous les mercredis. Abonnez-vous ici.

Ce matin, j'ai pensé aux sacs à préparer pour la semaine à la mer, aux courses à faire, à la voiture à charger, à tout ce qu'il ne fallait pas oublier. J'ai pensé aux réveils matinaux, et peut-être nocturnes aussi. J'ai pensé à la fatigue accumulée pendant le camp qui allait se déverser sur nos congés. J'ai pensé aux frustrations à gérer si je refusais de payer un tour en cuistax tous les jours. Et aux repas, qu'il faudrait tout de même cuisiner. J'ai vu le retour que j'ai imaginé compliqué, les vêtements à laver et le sable qui allait s'étaler dans toutes les pièces de ma maison. J'ai vu la seconde semaine de congés à occuper avec plein d'activités et mon compte en banque se vider rien qu'en y pensant.

Comme si tout n'était que contrainte.

Et puis .... et puis j'ai soufflé un coup, un grand coup, un très grand coup. Et je me suis rappelée que les congés, ça n'avait aucun intérêt en étant stressée. Que c'était le moment pour relâcher la pression et pour arrêter de se mettre des objectifs à atteindre, souvent trop exigeants.

Alors, j'ai pensé aux sourires sur leur visage quand ils verraient la mer, aux rires et aux cris quand on mettrait nos pieds dans l'eau froide, aux châteaux de sable qu'on essayerait de sauver de la marée montante et aux câlins qu'on partagerait dans le fauteuil après un bon bain pour se décrasser et avant de se coucher. J'ai pensé qu'après cette chouette semaine dépaysante, on serait contents de retrouver notre maison et qu'on prendrait plaisir à planifier de nouvelles aventures, à nous trois, ou avec d'autres.

Alors non, je ne me voile pas la face. Je ne vais pas me reposer pendant ces congés, je vais devoir continuer à gérer le gîte et le couvert et il n'y aura pas que des bons moments.

Mais je vais pouvoir profiter de mes deux petites têtes blondes qui grandissent à une vitesse folle. Et de vous en parler, c'est mon impatience à y être qui s'est pointée en effaçant une bonne partie de mes angoisses !