Notre sélection de chaussures ouvertes pour un été au frais

Le sabot

Déjà star de la dernière saison automne-hiver, le sabot est aussi disponible dans sa version été. L’avantage ? Il libère nos pieds sans trop en montrer ! Il sera donc un partenaire idéal pour celles qui veulent cacher leurs orteils à tout prix. Bien sûr, il existe des modèles avec une ouverture sur l’avant qui découvrent les doigts de pied. Plat ou à talons, le sabot se distingue par son iconique semelle en bois. Il s’assortit, de plus, à tout type de toilettes, des looks les plus classiques aux plus décontractés et bohèmes.

La mule

Les mules présentent de nombreux points communs avec les sabots: confortables, pouvant cacher les orteils, plates ou à talons, etc. Mais comme avec les sabots, on sera attentif à ne les porter qu’avec des talons bien soignés et entretenus… Quitte à ce qu’il n’y ait que ça qui dépasse de la chaussure, autant que ce soit impeccable ! Si vous ne deviez choisir qu’un seul modèle, tournez-vous vers une paire basic en cuir, dans une couleur naturelle, plate et à bout pointu que vous pourrez porter de jour comme de nuit.

La sandale fisherman

À côté des sabots, c’est l’autre touche rétro de la saison: les sandales fisherman, ou de pêcheur, font un véritable carton cet été. Une sorte de version estivale des "dadshoes". Une fois encore, elles se déclinent en une infinité de modèles, des plus simples ou plus excentriques. Leur particularité ? Les lanières tressées qui enveloppent le pied de tous côtés. Pratiques et esthétiques, que demander de plus ?

La Birkenstock

Classique parmi les classiques, les Birkenstock viennent à nouveau jouer les prolongations cette saison. Elles nous accompagnent tant sur nos chemins de randonnée qu’à la plage ou au travail. Cet été, on troque cependant les emblématiques Arizona de la marque contre leur version à scratchs. Bien sûr, des tas d’autres enseignes proposent des modèles identiques.