1. La foire de Libramont, le rendez-vous agricole incontournable

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Avec des nouveautés en lien avec la thématique liée à l’agriculture nourricière, la plus grande foire agricole en plein air d’Europe a débuté ce vendredi. Durant quatre journées, les visiteurs retrouvent tous les ingrédients qui font la réussite la Foire de Libramont. 3 500 animaux en concours, 700 stands d’équipement agricole et de forêt, 70 conférences et des visiteurs de plus de 30 nationalités différentes ! Sur des parcours thématiques (bio, élevage, lait et santé animale, innovation, famille…), le public se laisse guidé par un programme riche en découverte: une multitude de spectacles équestres, des concours d’animaux d’élevage (bovins, moutons, chevaux), des compétitions équestres de haut niveau (jumping, attelage, traction chevaline…), des démonstrations de matériel de génie civil et de parcs et jardins. La Foire de Libramont, c’est aussi un événement "Enfants bienvenus" avec sa Ferme enchantée, son "Espace caresses", la John Deere Experience et, pour la première fois, une animation pédagogique pour tout savoir sur le circuit du lait: "Lait’Scapade". www.foiredelibramont.be

2. Indiens et Cow-boys à Barvaux

©antomar – stock.adobe.com

Un coin de Wallonie se transforme en Far West le temps d’un week-end. Cow-boys et Cow-girls se donnent rendez-vous au "Festival Country & Western" où se succèdent tous les styles musicaux du genre (country traditionnelle, rock, folk, et new country, etc.), mais aussi où la culture country claque comme un lasso. Des artistes passionnés y présentent leur savoir-faire, comme la danse "Old Timer" ou indienne "pow wow", de l’équitation western, et un camp indien animé. Au programme également: une grande exposition de trucks, des ateliers d’initiation, des exposants et une messe spéciale country le dimanche matin pour les plus assidus.

www.country-western.be

3. Retour au Moyen Âge au château de La Roche-en-Ardenne

©michel assas – stock.adobe.com

Saltimbanques, jongleurs, combattants, ménestrels, fauconniers… font revivre le Moyen Âge à La Roche-en-Ardenne. À l’occasion du Week-end Médiéval, des reconstitutions de campements, de l’artisanat, des combats, des spectacles de fauconnerie et des assauts redonnent vie au château féodal. Le jardin médiéval s’ouvre également, invitant à flâner parmi les plantes médicinales. www.chateaudelaroche.be

3. Artisan mérovingien, dimanche, aux Bateliers à Namur

Le temps d’une journée, l’artisan mérovingien est à l’honneur, dans le cadre de l’exposition "Reflets. L’artisanat mérovingien révélé". Petits et grands y découvrent les gestes des artisans mérovingiens à travers des reconstitutions historiques, des visites guidées, et des ateliers participatifs comme du tissage, du travail de la laine et du tournage de céramiques.

Inscription: 081/24 87 20

5. Camp médiéval dans le Parc d’Enghien

Dans l’enceinte du parc, un véritable campement médiéval s’installe avec 40 compagnies, quelque 400 reconstituants et artisans qui replongent les visiteurs dans l’ambiance et les habitudes de vie du Moyen-Âge. Au menu: démonstrations de combats, tirs d’artillerie, rapaces, conteuse, harpiste, armes et armures, cracheur de feu, magicien et une grande bataille en spectacle.

www.enghien-edingen.be

6. Balade romantique à Chassepierre, samedi dès 17h

En bord de Semois, la Balade romantique invite à parcourir l’un des "Plus Beaux Villages de Wallonie", Chassepierre. Ponctuée d’animations bucoliques et de deux concerts à la lumière de lampions, la balade emmène au cœur d’une nature enchanteresse et de paysages grandioses. Tenue "romantique" conseillée par l’organisateur ! Gratuit.

www.beauxvillages.be

7. Aéromodélisme, dimanche dès 11h à Sivry-Grandrieu

©ÉdA

Maquettes et avions de tous modèles, planeurs et hélicoptères vont planer dans le ciel de Sivry-Rance. Le Grand show d’aéromodélisme convie petits et grands à découvrir les facettes de l’aéromodélisme, avec des initiations au pilotage. Des fous volants et leurs drôles de machines assurent le spectacle de vols commentés, en continu.

Le 30 juillet dès 11h à Sivry-Grandrieu, rue du Chesnois

www.aash.be