De 40 à 45 secondes en chute libre, soit une vitesse maximum atteinte de l’ordre de 200 km/h. Puis 5 à 6 minutes de descente au sol avec le parachute ouvert, calmement, les yeux grands ouverts sur le "monde vu d’en haut". Le tout, évidemment, en tandem, avec un moniteur. Voici, en résumé, ce qui attend celles et ceux qui veulent s’essayer à un baptême de saut en parachute en chute libre.

Saut à 4 000 mètres d’altitude

En Belgique francophone, trois aérodromes proposent ce genre d’activité: Spa, Temploux et Saint Ghislain. "Avec quelque 3 000 sauts néophytes en 2021, Spa est l’endroit le plus fréquenté, nous explique Jef Carabin, président de la Fédération wallonne des clubs parachutistes. Je pense que le décor y est pour beaucoup. Lors des 12 à 15 minutes que dure la montée à 4 000 mètres d’altitude d’où les candidats sauteront, vous allez en effet survoler le circuit de Spa-Francorchamps, les Fagnes, la Cascade de Coo… Cela fait aussi partie de l’intérêt de l’activité."

Concrètement, une fois sur place à l’heure fixée, vous serez pris en charge par votre moniteur. Essai de tenue, briefing et "mise en confiance" sont au menu. "Tout est passé en revue, reprend notre interlocuteur. Le moniteur expliquera surtout ce qu’il attend de vous. L’accent sera mis sur l’acquisition de la bonne position au moment de quitter l’appareil, en vol et, surtout, lors de l’atterrissage (jambes levées). Ce n’est pas très compliqué, ni trop long. Il ne vous restera plus qu’à attendre votre rotation et monter dans l’appareil…"

Gestion du stress

Tout ce que vous aurez à faire sera alors de gérer la tension qui monte en vous… "Les moniteurs savent quoi dire et quoi faire, sourit Jef Carabin. Un mot, un petit geste… Bon, j’ai déjà vu pas mal de visages très pâles dans l’avion. Les pires sont les femmes car elles hurlent souvent au début du saut. En fait, c’est la mise en place devant la portière qui est assez stressante pour les candidats au baptême. Une fois hors de l’avion, ils savourent…"

Dernière question: l’activité est-elle possible pour tout le monde ? "Presque, fuse la réponse. Il y a une limite inférieure de taille (1m20) et supérieure de poids (95 kg). L’âge ? Voici une semaine, nous avons eu une gamine de cinq ans. Personnellement, je trouve cela trop jeune. Vous ne savourez pas vraiment le moment à mon avis. À l’autre bout, un homme de 98 ans est déjà venu sauter chez nous, sans avertir ses fils. Il avait apprécié…"

Ils ont osé tenter l’expérience

Florelle Poncin: "J’avais comme de l’adrénaline dans le ventre"

"C’est ma marraine qui m’a fait ce cadeau, nous confie Florelle Poncin (Arlon, 27 ans). Je me réjouissais vraiment et tout s’est super bien passé. En dehors des attractions dans des parcs, je n’avais jamais fait ce genre d’expérience. Alors, ok, cela a été un peu stressant sur les premières secondes. Mais après, j’avais comme de l’adrénaline dans le ventre. C’était une sensation étrange, mais terrible. Je suis contente d’avoir fait cette expérience. " À refaire ? "Oui, mais pas pour en faire un sport régulier."

Roel Vanzurpele: "Les deux ou trois premières secondes du saut, vous avez le souffle coupé"

"C’est un cadeau que j’ai reçu et je ne l’ai pas du tout regretté", nous explique Roel Vanzurpele (Tirlemont, 28 ans). Du stress ? "Non, pas vraiment. J’avais déjà fait avant du parapente et un saut à l’élastique, donc je ne partais par vraiment dans l’inconnu. Bon, allez, quand la porte de l’avion s’ouvre, les pulsations montent quand même. Et les deux ou trois premières secondes du saut, vous avez le souffle coupé. Mais après, c’est vraiment magnifique, surtout ici, à Spa, dans ce bel environnement."

Noé Giot: "C’est clairement quelque chose à faire une fois dans sa vie"

"Avant ce saut, j’étais à la fois stressé et impatient de découvrir les effets de la chute libre", raconte Noé Giot (Florenville, 22 ans), venu fêter de manière originale la fin de ses études en gestion de chantier. "Je n’ai pas été déçu: ce fut indescriptible. Je ne pensais pas que la sensation de vide m’apporterait cela. Je n’ai jamais ressenti de ma vie des émotions aussi fortes. J’ai vraiment adoré ce temps passé en l’air avant que le parachute ne s’ouvre. C’est clairement quelque chose à faire une fois dans sa vie…"