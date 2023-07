Pourquoi on s’énerve? C’est la très bonne question qu’Arthur nous a posée! Il faut dire que les émotions, c’est toute une histoire. Elles nous accompagnent de notre naissance à notre mort. On a parfois du mal à les comprendre, elles et toutes les sensations qu’elles provoquent dans notre corps. Il est donc intéressant d’apprendre à les identifier.

Chercher le pourquoi

On peut essayer de mettre des mots sur ce que l’on vit, d’identifier les émotions qui nous traversent, de les comprendre et de les apprivoiser.

Le tout, en se posant différentes questions comme « Qu’est-ce que je ressens? Quelles réactions cela provoque-t-il chez moi? Que puis-je faire pour digérer cet instant? »

Comprendre pourquoi on réagit d’une telle manière à une telle situation permet de réagir d’une manière plus confortable, la fois suivante. Et puis, en fonction de toute une série de facteurs, on ne réagit pas toujours de la même façon face à ce qui nous arrive.

