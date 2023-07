Cultiver des tomates: les conseils de notre spécialiste jardin

Si la tomate pousse dans les terres saines et meubles, elle donne de bien meilleurs résultats dans les terres légères et riches en matières organiques bien décomposées. Grande frileuse originaire d’Amérique du Sud, elle exige une exposition chaude et ensoleillée.

Que dire de l’ébourgeonnage ?

À la base de chaque feuille croissent des bourgeons qui, si on les laisse se développer, donnent des tiges secondaires. Parmi les jardiniers il y a deux tendances: soit laisser ces tiges secondaires se développer soit les supprimer dès leur apparition. Les deux options sont acceptables mais gardons en tête que si de nombreuses tiges se développent sur un pied il faudra nourrir la plante en conséquence pour avoir une bonne récolte.

Quand les tomates sont installées en plein air, il est également préférable de stopper la végétation en hauteur lorsque les plantes ont émis trois ou quatre bouquets de fleurs. Pour ce faire, il suffit de couper l’extrémité de la tige principale au-dessus de la deuxième feuille située après le dernier bouquet de fleurs.

Une humidité constante

C’est très important afin d’éviter différents problèmes. En gardant une humidité constante du sous-sol (là où se développent les racines et radicelles), on évitera l’éclatement des fruits, un phénomène courant qui n’est pas une maladie mais le résultat d’une simple erreur de culture.

Le paillage joue ici un rôle très important et permet aussi de limiter les quantités d’eau utilisées ce qui est loin d’être négligeable. Lors des arrosages, il faudra toujours éviter de mouiller le feuillage afin d’éviter l’apparition de maladies et notamment du mildiou.

Quelques maladies à surveiller

La plus redoutable est sans aucun doute le mildiou, une maladie favorisée par une forte humidité ambiante et des températures élevées. Seul un traitement préventif à base de cuivre est efficace. La mosaïque de la tomate se caractérise par un feuillage avec des panachures jaunâtres ou taches vert pâle. La seule solution sera de détruire les plantes. Des taches brunes sur les tomates encore vertes et la gangrène est là. Ces taches se développent vite et les fruits sont perdus: toujours arroser les tomates au pied pour l’éviter !

