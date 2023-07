Évasion à Curaçao, la pépite des Caraïbes

Localisée à quelque 60 km de la côte du Venezuela, Curaçao fait partie des trois îles ABC, avec Aruba et Bonaire. Ancien refuge de pirates, l’île a été colonisée par les Espagnols, Britanniques et Néerlandais – les trois à la fois durant un moment – jusqu’à devenir une base navale et une colonie néerlandaise au XVIIe siècle. Les traces de ces passages successifs sont visibles dans l’architecture du pays, sa musique, sa culture et… ses langues.

Température moyenne: 30 °C

Au nombre de trois, ici, les langues officielles (néerlandais, papiamentu et anglais) sont maîtrisées par la majorité, tout comme l’espagnol, enseigné aussi dès le primaire. Et à l’inverse de chez nous (aussi), il y fait beau toute l’année, avec des températures moyennes de 30 °C.

Faisant partie des îles Sous-le-Vent, Curaçao est située en dehors de la zone des ouragans. La saison des pluies s’étend d’octobre à décembre, mais sans pour autant impacter un séjour sur place comme nous l’avons constaté en novembre dernier, alors même que la saison était la plus pluvieuse depuis quatre ans, selon les locaux.

Une véritable carte postale paradisiaque aux influences européennes et latinos: rien d’étonnant que de nombreux jeunes et moins jeunes Hollandais décident d’y poser leur valise pour un an ou une vie ; c’est, de plus, extrêmement facile pour eux au niveau des visas. Nous y avons même croisé une compatriote flamande, derrière un bar, tombée amoureuse de ce paradis méconnu encore des francophones.

Les meilleurs moments pour découvrir l’île sont d’octobre à juin, conseille notre guide Tirzah Statia ; les mois de juillet et août sont particulièrement chauds et secs. Le carnaval de Curaçao (février-mars) est un événement très important et apprécié sur l’île. Il se prépare des mois à l’avance et les déguisements sont dignes du carnaval de Rio !

Ici, mieux vaut louer une voiture pour découvrir tous les recoins de cette petite île (60 km de long sur 3 à 11 km de large), et s’assurer une liberté certaine et un budget maîtrisé. Car sur place, le niveau de vie est comme en Europe. Depuis 2010, Curaçao est un état autonome des Pays-Bas, avec sa constitution et sa monnaie, soit le florain des Antilles néerlandaises. Le dollar américain est également utilisé sur l’île.

Curaçao est d’ailleurs de plus en plus privilégié par les Américains à la recherche d’une destination proposant une expérience plus "authentique" que sa voisine Aruba. Mais l’île est en pleine transformation: les hôtels poussent comme des champignons ces dernières années. Autant, donc, ne pas trop traîner avant d’aller découvrir ce paradis encore préservé.

5 éléments à ne pas manquer

1 Son architecture

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997, la capitale Willemstad est surnommée la "Petite Amsterdam des Caraïbes". Avec son architecture colorée, inspirée des régions historiques des Pays-Bas, on se croirait à Amsterdam relocalisée sur la mer des Caraïbes. Ses deux quartiers historiques, Punda et Otrobanda, sont reliés par le pont en bois mobile Reine Emma, piétonnier (unique au monde), qui s’ouvre pour laisser passer les bateaux ! Impressionnant !

2 Éblouissante nature

Outre sa trentaine de plages aux eaux turquoise, Curaçao, c’est aussi une flore et une faune magnifiques. Pour les randonneurs, direction le Christoffelberg, le point culminant du territoire avec une hauteur de 375 mètres (allez-y le matin aux aurores). Coté faune, on a notamment croisé – sans chercher – d’innombrables geckos, perroquets et colibris. Les iguanes y sont fort présents (c’est aussi un plat populaire qui goûte le poulet, selon les locaux), ainsi que des flamants roses !

3 Explosion de couleurs

Impossible de ne pas tomber sous le charme des couleurs flamboyantes qui recouvrent les édifices. Mais la ville n’a pas toujours reflété les nuances de l’arc-en-ciel. C’est en 1817 que le gouvernement interdit la couleur blanche, pour protéger les yeux des dangers de la réverbération du soleil. Sur l’île, pas besoin de permission pour peindre sa maison, explique la guide Clarita Hagenaar. Par contre, mieux vaut avoir le budget pour renouveler la peinture régulièrement.

4 Gastronomie

L’île regorge de bonnes adresses, comme le très chic restaurant Fort Nassau (avec vue plongeante sur la ville) ou le bar à cocktails Bklyn. Pour la cuisine locale, direction le Old Market Plasa bieu. Ce marché rustique avec des tables de pique-nique et des cuisines ouvertes est un lieu très apprécié des locaux: même le Premier ministre s’y rend régulièrement. Le poisson et la viande y ont une place de choix, mais les végétariens y trouvent aussi leur compte. Prix: de 4 à 20 euros.

5 La cathédrale d’épines

Loin des musées poussiéreux, la charmante maison de campagne Landhuis Bloemhof est devenue un véritable lieu de rencontre pour les amateurs d’art. Ce centre culturel entouré d’un parc naturel est dédié à la mémoire de Shon May Henriquez, une pionnière de la scène artistique de Curaçao, dont le travail a été préservé dans son studio de sculptures comme figé dans le temps. "C’est grâce à elle que nous avons tant d’art et de culture sur l’île", commente Jennifer Gunsam, guide sur place.

Aussi imposante que glorieuse, la cathédrale d’épines de l’artiste Herman Van Bergen est sans aucun doute la pièce phare du centre depuis 2020. C’est par amour que l’homme a débarqué à Curaçao dans les années 90, le coup de foudre pour l’île a suivi. Son œuvre d’art de 10 mètres de haut est construite à partir d’une ossature métallique et recouverte de branches d’épines et de ronces. Engouffrez-vous à l’intérieur pour découvrir une véritable exposition à ciel ouvert (qui change régulièrement) faisant la part belle aux artistes locaux. Tous les premiers vendredis du mois, un son et lumière est organisé sur place.

Prenez le temps de découvrir les expositions et promenez-vous dans le jardin pour admirer les sculptures en pierre d’Hortence Brouwn. C’est bien la première fois qu’on nous invitait à toucher l’art ! "Comment je choisis les pierres que je travaille ? Grâce à leur fermeté et leur couleur", sourit cette octogénaire qui manie ses outils d’une main ferme et experte. Une averse ? Rien de grave, elle passe au ponçage.

Outre des sculptures plus abstraites, elle est aussi à l’origine de plusieurs sculptures en bronze représentant des femmes fortes "Big Mama", à découvrir sur place ainsi que plusieurs endroits sur l’île. Arrêtez-vous aussi pour manger un bout au Number Ten, un magnifique café à la déco colorée et à la terrasse apaisante et végétale qui vaut, aussi, à elle seule le détour.

www.bloemhof.cw