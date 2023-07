1 Klein Curaçao

Une journée au paradis ça vous dit ? La "Petite Curaçao" est une destination à ne pas rater. Située à 28 km au sud-est de l’île de Curaçao, cette île inhabitée de 2 km2 est le parfait exemple de ce qu’on se fait d’une plage paradisiaque. Des nombreuses excursions d’une journée all-in en bateau sont organisées pour s’y rendre.

Prenez le temps le temps de faire le tour de l’île (en une heure maximum), d’observer les geckos et crabes s’agiter, d’aller jeter un œil au phare centenaire et d’absorber le plein de vitamines A. Et puis, plongez ! Des lunettes et un tuba sont suffisants pour observer les nombreux poissons colorés et tortues qui peuplent ces eaux. (Prix pour la journée tout compris: 120 $/adulte, 60 $/enfant)

2 Street art

Impossible de ne pas les voir, les fresques artistiques sont partout ! Prenez le temps d’arpenter les quartiers de Otrobanda, Scharloo et Piertermaai pour les découvrir. Une chouette manière de les admirer est de faire un tour en trottinette électrique tout terrain (à partir de 12 ans). Parfait pour vous engouffrer dans les ruelles, tout en découvrant aussi celles plus excentrées près de la plage mais aussi des cabanes de pêcheurs – où vous pourrez déguster des poissons frais du jour. Comptez 2h30 de tour. Prix: 25 euros.

3 Atelier thé

Et si vous preniez le temps de prendre le temps ? La rayonnante Marerly Sambo d’Universal Alchemist propose divers ateliers bien-être dont un pour apprendre à confectionner des tisanes médicinales. Cette microbiologiste de formation, alchimiste et herboriste a suivi des études en Hollande avant de revenir sur son île il y a dix ans pour se spécialiser dans l’étude des herbes.

"Les plantes ne sont pas juste bonnes pour notre santé physique mais aussi pour notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle", dit-elle. Sur place, l’atelier est une invitation à l’échange et à la connaissance. Anxiété ? Problème de digestion ? Baisse d’énergie ? À chaque problème, son mélange d’herbes et la douceur de ses paroles.

4 Un tour en voilier

De nombreux tours en bateau et voilier sont proposés sur l’île. Pour une expérience très exclusive, vous pouvez faire confiance à Hilde Marguérite et Norbert de Maxiesailing. Tombé amoureux de l’île, ce couple de Hollandais a tout plaqué pour venir s’y installer et rénover un voilier il y a cinq ans. Ils proposent des tours en voilier privé all-inclusive, qui permettent de découvrir les côtes et fonds marins avec un tuba et un masque. Entouré de bancs de poissons (néons, poissons-anges, poissons-papillons…), vous ne saurez pas où donner de la tête. Et là, d’un coup, une tortue vous fait face et s’en va: exceptionnel ! Évidemment, ça a un coût: comptez 650 euros pour un sunset tour (4 pers.).

5 Stand-Up Paddle

Envie d’essayer le Stand-Up Paddel (SUP) ? Les eaux chaudes et calmes des Caraïbes s’y prêtent merveilleusement pour une première fois ! On y explore les eaux espagnoles de Curaçao, les magnifiques mangroves, tout en admirant au loin les villas (très) luxueuses du coin. On a adoré: l’impression d’être seule au monde au milieu de l’océan, la petite pause rafraîchissement au milieu des mangroves et même la douceur de la pluie tropicale les dix premières minutes (moins de stress de tomber à l’eau quand on est déjà trempé). Privilégiez le matin, pour éviter les coups de soleil. Des séances de SUP Yoga sont aussi proposées chez SUP Curaçao, comptez 53 $/pers pour un tour normal.