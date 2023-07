Sur la route des étoilés: Jérôme Feck de l’Hôtel d’Angleterre à Châlons-en-Champagne

Certains tombent dans la marmite dès l’enfance, d’autres bien plus tard. Enfant, le chef Jérôme Feck, de l’Hôtel d’Angleterre, à Châlons-en-Champagne (une étoile au Michelin), rêvait de devenir pompier ; il fut d’ailleurs sapeur-pompier pendant une dizaine d’années. "Mais pour devenir pompier professionnel, il me fallait un diplôme. N’importe lequel: ça aurait pu être électricien, plombier… J’aimais aussi cuisiner, donc je me suis dit que ces études allaient allier l’utile à l’agréable. Puis la gourmandise a fait le reste."

Apprenti, puis chef de partie, chef pâtissier et enfin chef de cuisine, Jérôme Feck a enchaîné très tôt les étoilés, au Foch à Reims, puis au Royal Champagne à Champillon, aux Berceaux à Épernay et à Hostellerie de Levernois à Beaune, avant de prendre le poste de chef de cuisine à La Briqueterie à Vinay.

En 2017, il rachète l’Hôtel d’Angleterre avec son épouse, Anne. Une institution, étoilée depuis les années 50. De quoi donner le ton. Un an plus tard, il reçoit sa première étoile. "C’est la maison qui a décidé pour moi", rit-il. Sa cuisine, dira plutôt le guide Michelin.

"Ma cuisine est classique: ce n’est pas un gros mot"

Comment décrire sa cuisine justement ? "Chez Michelin, ils trouvent que j’ai une cuisine ‘moderne’(sourire), mais elle l’est sans doute plus dans l’esthétique que dans les saveurs. Je propose une cuisine classique: ce n’est pas un gros mot (rires) !" Il mise, dit-il, sur des "saveurs rassurantes", aux sauces très corsées, qui ont du goût. "Des mélanges de saveurs improbables, ce n’est pas chez moi !"

Alors, oui, classique, mais très loin d’être ennuyeuse. Sa sauce signature, à base de jus d’orange et de vadouvan, magnifie avec douceur, gourmandise et une pointe d’acidité la lotte aux lentillons rose de la Champagne ; l’un de ses deux seuls "plats signatures", avec le tartare de daurade royale (recette en vidéo) – sa carte varie au fil des saisons et de ses envies. "Je n’aime pas les plats signatures… Je pense qu’on perd en créativité lorsqu’on propose tout le temps la même chose".

À sa carte du moment, la selle d’agneau de la Champagne, tapenade d’olives et siphon à l’huile et jus corsé, posé comme un nuage au dernier moment à table ; en dessert on déguste son pamplemousse pistache sur un biscuit japonais ; et en mignardise l’étonnante sucette framboise-estragon.

Un beau ballet de mets raffinés à savourer dans la salle aux belles boiseries en chêne clair (aux peintures trompe-l’œil impressionnantes), qui vient tout juste d’être rénovée. "Ce n’est pas encore fini, il reste encore de nombreux détails ", glisse Anne. De nouveaux couverts, décos de table et serviettes vont bientôt arriver, tout comme une sculpture qui trônera au milieu de la salle à la décoration chic et classique, aussi, rehaussée par la fresque bleue vibrante d’une artiste locale.

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés ces derniers mois au sein de l’hôtel, les chambres devraient être terminées en septembre. "C’est un relifting total, sauf de la cuisine mais elle fonctionne très bien donc on s’occupe de nos clients en priorité."

5 activités à faire dans la région

1 Balade dans les vignes

À 40 minutes de Châlons-en-Champagne se trouve la Ville d’Épernay, l’une des étapes incontournables durant un séjour en Champagne. De chouettes balades sont proposées dans les vignes alentour, comme la boucle de Safran (6,5 km), au départ de la mairie de Cramant, via l’application cirkwi. Elle offre une vue à 360° sur le vignoble de la Côte des Blancs.

2 Pressoria

Inauguré à Aÿ-Champagne fin juin 2021, Pressoria, le centre d’interprétation sensorielle de vins de Champagne propose un voyage de la terre à la bulle. Interactif, on y découvre la formation géologique de la Champagne, la vigne et sa culture, le travail des vignerons… La visite se termine par une dégustation sur une terrasse donnant sur un vignoble.

3 Musée d’Epernay

Situé sur la très belle avenue de Champagne inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale a ouvert en mai 2021 au splendide Château Perrier. Magnifiquement rénové, il s’y raconte l’histoire du territoire champenois, avec plus de 2 000 objets exposés, dont de nombreux fossiles marins et vestiges de la préhistoire au Haut Moyen Âge.

4 Visite et dégustation

Pas question de passer par la Champagne sans déguster son produit phare. À Épernay, dont sur l’avenue de Champagne, de nombreuses maisons proposent des visites et dégustations, comme la Maison de Champagne Boizel. On y découvre notamment son histoire, où six générations se sont succédé depuis 1834, ses impressionnantes caves et collections et ses cuves de 37 000 litres (!) pour la seconde fermentation.

5 Le ballon captif

Qu’il soit au sol ou dans l’air, impossible de le rater. Depuis 2018, le ballon d’Épernay permet de prendre de la hauteur (150 m) pour admirer la vue panoramique à 360° sur la ville et ses alentours. Appelez pour vérifier qu’il vole, car il est ultrasensible aux vents qui l’empêchent de décoller. Si c’est le cas (comme pour nous), il y a aussi le chouette vol en réalité virtuelle (RV).