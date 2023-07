Les jeux d’extérieur sont une occasion rêvée de se retrouver en famille. Pour satisfaire tout le monde, on recommande le jeu de croquet en bois. On peut y jouer dès six ans et il existe des versions comprenant des maillets pour adultes et d’autres pour enfants. Chacun a ainsi une chance d’arriver au bout du parcours en faisant passer la balle sous les arceaux.

Pour exercer un peu plus votre capacité à viser, il y a aussi le jeu du lancer de sacs de maïs ("cornhole" en anglais). Accessible également aux enfants à partir de six ans, il se compose en général d’un support incliné percé d’un trou. Le but est de lancer les sacs de maïs dans le trou (3 points) ou sur la palette (1 point).

Toujours dans l’idée de mettre vos nerfs à l’épreuve, il y a l’option du mikado ou du jenga géant et, pour les plus stratèges, le puissance 4 en format XXL.

Pour se défouler

Envoyer les enfants jouer dans le jardin c’est aussi une bonne manière de s’assurer qu’ils dormiront bien le soir. Ce n’est peut-être pas le meilleur choix si vous voulez conserver une pelouse digne d’un green de golf mais le toboggan aquatique aura ses adeptes. À une ou deux voies, on le raccorde au tuyau d’arrosage et hop, y a plus qu’à s’élancer pour glisser sur l’eau à plat ventre. Certaines versions disposent même d’une piscine à ballons d’eau en guise d’atterrissage. Fun garanti !

Pour les plus acrobates, il y a le kit d’escalade sur les arbres. Grâce à un système de sangles qui n’abîment pas les arbres et s’adaptent aux différents troncs, on installe un parcours de prises d’escalade antidérapantes. Le must étant de leur installer une cabane en haut de l’arbre, mais ça, c’est réservé aux plus bricoleurs.

Pour les petits explorateurs

Le jardin est une mine d’or pour faire découvrir la nature aux bambins. La valise d’explorateur convient aux enfants à partir de 3 ans. Elle contient une paire de jumelles, une boussole, une loupe, une boîte d’observation et une lampe de poche dynamo. Les plus âgés, dès 8 ans, s’amuseront avec le kit d’explorateur d’insectes: une boîte loupe accompagnée d’une pince qui s’adapte à celle-ci, d’une boîte à insectes, d’un filet et d’une loupe à main.

Le coffret contient aussi des anecdotes et expériences sur 5 insectes: la mouche, le papillon, la fourmi, la sauterelle et la coccinelle. Les entomologistes en herbe pourront compléter leur attirail avec l’amplificateur de sons. Il capte les sons (le chant du criquet, les bruits de la nature ou… les messages top secret des copains) jusqu’à 30 mètres de distance et les amplifie pour bien les écouter.