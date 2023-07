Les oléagineux, un atout santé avec de nombreux bienfaits… mais sous certaines conditions

Concrètement, que regroupe la famille des oléagineux ?

Les oléagineux sont les aliments végétaux dont on extrait de l’huile. Certains sont des graines: sésame, courge, lin, tournesol… D’autres sont des fruits: amandes, noix, noisettes, noix de cajou, de pécan…

Quels sont leurs bienfaits principaux pour notre santé ?

Ce sont des sources appréciables de protéines, d’acides gras bénéfiques, comme les oméga-3 et mono-insaturés, de magnésium, de calcium, de polyphénols… Ils sont caloriques, mais les études montrent que leur consommation régulière est associée à une baisse de poids ou, au pire, à un poids stable. Ils optimisent aussi le profil des lipides circulant dans le sang, et diminuent les risques cardiovasculaires.

Comment expliquer cet effet sur le cœur ?

Les aliments les plus riches en "arginine" sont les oléagineux. L’arginine est le précurseur de l’oxyde nitrique, le plus puissant vasodilatateur physiologique sécrété par les cellules endothéliales de la paroi artérielle. C’est donc un puissant cardioprotecteur !

En quelle quantité recommandez-vous ces aliments gras ?

Chaque jour, une bonne poignée d’oléagineux est recommandée, en variant les sortes, sources variées de protéines, fibres et bonnes graisses qui permettent de ralentir la digestion et donc de diminuer l’impact sur la glycémie. De plus, l’"arginine" diminue l’absorption des graisses saturées. Il ne s’agit donc pas de manger moins de gras, mais de bons gras.

5 précautions

1. Noix du Brésil

Les noix du Brésil sont une bonne source de sélénium. Mais Pierre Van Vlodorp avertit: "Une noix du Brésil en contient autour de 95 mcg, il ne faut pas en consommer plus d’une petite poignée (4-5 noix) par jour afin d’éviter un excès de sélénium." De plus, les noix du Brésil peuvent rapidement moisir. La moisissure qui les recouvre est très toxique pour le foie. Il est donc vivement recommandé de les acheter en petites quantités et de les consommer avec modération.

2. Sucre ou sel: bien associer

La prise d’oléagineux peut profiter à celle d’autres aliments, sucrés, par exemple. "En cas de fringale, prendre une poignée d’oléagineux et deux carrés de chocolat noir à plus de 75 % de cacao constitue un snack idéal", recommande le nutritionniste. "Les oléagineux associés au chocolat ont des effets sérotoninergiques documentés." Notons également que les oléagineux améliorent l’équilibre glycémique, et accompagnent donc idéalement les fruits secs (dattes, figues, raisins…). Quant au sel ? Il est vivement déconseillé, les formules "apéritives" (pistaches, cajou, amandes, etc.), annulent donc les bienfaits de ces superaliments.

3. Avec la peau

Pour optimiser les bienfaits des oléagineux, il est recommandé de les manger avec la peau pour profiter des polyphénols qui s’y trouvent. "Les polyphénols, provenant par exemple des amandes entières, sont à la fois anti-inflammatoires et dynamisants du métabolisme énergétique. De plus, les polyphénols ont une importante action trophique sur la flore digestive, qui joue un rôle majeur dans le surpoids et la santé en général."

4. Tremper le chia

Tremper les graines de chia dans l’eau, 10 à 15 minutes au moins, avant de les consommer les rendra plus biodisponibles et augmentera leurs bienfaits. Celles-ci peuvent absorber jusqu’à 10 fois leur poids dans l’eau. Grâce au trempage, les propriétés hydrophiles des graines les rendront plus faciles à se décomposer, et cela préservera les électrolytes du corps, en équilibre et hydraté. Parmi les bienfaits des graines de chia, citons leur teneur en protéines végétales. "Les graines de chia sont aussi riches en protéines que la viande (autour de 20%). Elles contiennent tous les acides aminés essentiels que nous ne savons pas produire nous-mêmes." Enfin, dernier conseil pour les préserver: "Les graines de chia n’ont pas besoin d’être cuites, ce qui est précieux pour préserver leurs oméga-3."

5. Lin broyé

Pour profiter des nombreux bienfaits du lin, ses graines doivent être moulues au dernier moment, car leur enveloppe protectrice n’est pas assimilable par notre organisme, contrairement au système digestif des oiseaux. Et il serait dommage de passer à côté de ses bénéfices. Notamment pour les femmes en préménopause. "Une étude a mis en avant le fait qu’enrichir en graines de lin l’alimentation pendant trois mois réduisait de 41 % les bouffées de chaleur. Les lignanes des graines de lin sont principalement l’entérodiol et l’entérolactone. Comme les phyto-œstrogènes, ils ont de puissants effets anti-œstrogéniques associés à de faibles effets pro-œstrogéniques." Conseil pratique: deux à trois cuillerées à café chaque jour de graines de lin broyées saupoudrées sur les plats. À conserver au frigidaire une fois broyées.