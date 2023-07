Question jardin : les cactus ne poussent-ils que dans les régions désertiques ? La réponse de notre spécialiste

La majorité des cactus ne supporte pas la moindre gelée et dans nos régions ces plantes doivent impérativement être cultivées dans des pots, pots qui seront rentrés dès que les températures fléchissent. D’autres acceptent la culture au jardin, mais à condition de les protéger de l’humidité hivernale.

Du Cylindropuntia en passant par les Opuntia

Le Cylindropuntia imbricata est peu connu. Ce cactus produit de fines tiges allongées portant de nombreuses épines. Après de très nombreuses années, la plante peut atteindre plus de 2 m de hauteur. Elle fleurit rose pourpré. Sa rusticité ? -15 °C. Les Opuntia ont toujours été appréciés des cactophiles. Ce sont les fameux cactus-raquettes, faciles de culture. Parmi les plus résistants au froid, l’Opuntia humifusa tient sans conteste la vedette. C’est une espèce qui a plus tendance à s’étaler qu’à prendre de la hauteur. Un pied adulte peut mesurer 80 cm de diamètre pour une hauteur ne dépassant pas les 30 cm. En juillet-août apparaissent des fleurs jaunes en forme de coupe. L’Opuntia humifusa résiste à -20 °C. L’Opuntia cacanapa "Ellisiana" est plus grand, 1 m de hauteur pour 1,8 m d’envergure, et fleurit jaune tournant à l’orange quand les fleurs fanent. Rusticité: -15 °C. Il en est de même pour l’Opuntia engelmannii dont les belles fleurs jaunes teintées d’orange ne passent jamais inaperçues. Et ce ne sont là que quelques exemples.

Des conditions de culture strictes

Tous ces cactus ont besoin de soleil, de chaleur. Un mur exposé plein sud leur conviendra à merveille. Le sol doit être très bien drainé, car ils ne supportent pas l’humidité stagnante. Ils peuvent prendre place dans une rocaille. En hiver, il sera judicieux de les protéger des intempéries en leur construisant un "toit" en verre ou en plastique: plus un cactus est au sec, meilleure est sa résistance aux gelées. La plantation au jardin doit se faire au printemps, après les derniers risques de gel. Ils auront ainsi le temps de bien s’installer avant l’arrivée de la mauvaise saison. Si de nombreuses plantes n’aiment pas le paillage minéral, les cactus s’en accommodent sans le moindre problème. Vous pourrez donc couvrir le sol avec de la pouzzolane, des pétales de schiste ou encore des gravillons.

