Les 22 et 23 juillet, Rochefort, Château de Lavaux-Sainte-Anne

Le Domaine du Château de Lavaux-Sainte-Anne accueille ses flamboyants Costumés de Venise ! Parés de leurs tenues joyeuses et de prestige, les personnages carnavalesques, venus d’un peu partout en Europe, déambulent et incarnent l’univers vénitien typique pour le plaisir des yeux, pour petits et grands.

Le temps d’un week-end festif, la centaine de costumés parcourt les jardins "à la française" du Domaine de Lavaux-Sainte-Anne et se promène aussi dans les quelque 32 pièces meublées et décorées du château. Le temps fort est certainement la grande parade, à 14h. L’événement se complète d’un marché artisanal installé dans les jardins et d’un atelier dédié à la mode du XVIIIe siècle (sur réservation), pour essayer le costume, déambuler, se faire photographier et apprendre la révérence.

Côté ambiance, citons également la présence d’artistes belges tels qu’un joueur de cornemuse, d’un Clown Alonso et d’un DJ. Pour un moment magique et poétique.

2 La Belle et la Bête

Du 18 juillet au 12 août, Château de Rixensart

Adaptation à la fois drôle et émouvante de La Belle et la Bête. Le célèbre conte prend vie à l’occasion d’un nouvel événement théâtral estival en plein air, tenu pour vingt représentations. Le spectacle raconte l’histoire d’un papa et ses trois filles qui doivent quitter la ville pour aller vivre à la campagne, près d’un château mystérieux. Mais là-bas, ils vont faire face à une Bête effrayante qui va changer leur destin. À moins que Belle, l’une des filles, ne décide de prendre les choses en main… Une ode à la tolérance dans un duel à cœur ouvert, écrite sur mesure pour le château de conte de fée de Rixensart. Pour petits et grands.

3 FADA

Du 19 au 23 juillet, Liège, parc d’Avroy

Riche en spectacles pour enfants et adultes, le FADA ("Food And Drink Art") est plus qu’un simple festival de food trucks. C’est un espace de rencontre et de partage, aussi bien pour les adultes que pour les familles. Au menu: caricaturistes, artistes de rue, musiciens, magiciens, danseurs, et une trentaine de food trucks.

4 Balle pelote

Le 23 juillet, Bruxelles, Grand-Place

Chaque année, les meilleurs "pelotaris" du royaume sont invités à battre les pavés de la Grand-Place pour un tournoi où vont s’affronter les quatre équipes qui occupent la tête du championnat de la discipline, jusqu’à la finale, jouée le même jour. De la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la balle pelote était le jeu de balle le plus pratiqué à Bruxelles et en Wallonie. Une tradition !

www.balle-pelote.be

5 Cartoon Festival

Du 8 juillet au 27 août, Knokke-Heist

Le Cartoon Festival (62e édition) invite petits et grands à s’immerger dans l’univers fascinant de plus de 500 cartoons, avec un focus particulier sur les femmes dessinatrices. Une immersion dans de nombreux dessins d’humour de presse ou de BD, qui questionnent et interpellent sur les problèmes les plus urgents auxquels les femmes sont confrontées aujourd’hui dans le monde entier.

6 Écrin de verdure

Namur, une ville bâtie "au cœur de la nature" se parcourt au travers de ses petits coins de nature. Arbres remarquables et jardins soigneusement préservés contribuent au maintien de cet environnement fragile, en harmonie avec l’habitat et l’antique forteresse qui se mirent dans les eaux de la Sambre et de la Meuse. Une balade guidée de 2h part à la découverte de la verdure en ville.

7 Mondes hybrides

Jusqu’au 12 novembre, Domaine de Seneffe

Exposition en plein air, Mondes hybrides est un parcours de dix œuvres basé sur le concept d’hybridation, et qui révèle le site visité, en résonance avec ses jardins, végétaux et le château. Photogéniques et poétiques, les installations, parfois interactives et créées par l’artiste Catherine Baas, permettent une immersion dans l’environnement naturel du site, établi au XVIIIe siècle.

Le week-end prochain (29 & 30 juillet)

Dinant jazz

Les 28, 29 et 30 juillet, Dinant, Parc de l’abbaye de Leffe

Qui dit Dinant pense à Adolphe Sax, au saxophone… et au jazz évidemment. Cette identité, la ville de Dinant la revendique, notamment en tenant son Jazz Festival. Durant trois jours, des artistes de tous horizons viennent se produire, avec en temps forts: la traditionnelle Messe Gospel le dimanche matin et un spectacle pour un hommage à Ennio Morricone.

La petite Foire

Les 29 et 30 juillet, Neufchâteau, Ferme Buffl’Ardenne

Alternative à la grande Foire de Libramont, la Petite Foire paysanne présente différentes facettes d’une "agriculture éthique et paysanne". Elle réunit des fermes et des artisans qui présentent leurs productions alimentaires, artisanales et intellectuelles, ainsi que des démonstrations: traction animale, chiens de berger, tonte de brebis, etc.

Allumette en fête

Les 27, 28 et 29 juillet, Houyet, Mesnil-Église

Trois jours festifs et allumeurs d’âmes, "L’allumette en fête" est un festival hybride où les formes d’arts se mélangent: musique, théâtre, cirque, marionnettes, art plastique, photographie… Dans un grand jardin, des artistes venus des quatre coins du monde partagent leur univers, pour petits et grands, dans une ambiance champêtre et décontractée.