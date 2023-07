Depuis la mi-juillet, la grande est au camp guide. La vie au grand air, les vastes espaces, les constructions, les tentes, (les souvenirs de papa)… Une découverte pour elle, même si elle en est déjà à son 7e camp, après avoir commencé chez les nutons. Une affaire qui roule pour elle, comme pour nous.

Puis un soir, ce genre de soir où la perspective de recharger ses batteries semble presque se concrétiser, un appel. Vu l’heure et le numéro qui n’était pas enregistré dans les contacts, ça ne présage rien de bon. “Salut Arnaud, c’est Bengal. Je téléphone pour Juliette…” Le temps se fige. “Rien de grave mais on a appelé le médecin de garde…” Deux minutes, maximum, se sont écoulées depuis le début de l’appel. Mais plusieurs choses se bousculent dans ma tête : rester concentré sur les infos que le chef me communique, ne pas paniquer inutilement, ne pas le mettre sous pression, ne pas surcouver en voulant parler à la miss si ce n’est pas nécessaire… On convient d’une suite (coup de fil ou sms si rien de grave) quand le médecin sera passé. Commence une attente que j’aurais voulu moins angoissée.

Après 18 ans dans les mouvements de jeunesse, c’est la première fois que je suis de l’autre côté de la barrière et qu’un chef me sonne suite à un souci de santé.

Les minutes s’allongent. Les lumières s’allument dans la maison. L’attente se poursuit. Vers 23h15, un coup fil. Aïe. “Rien de grave, je vous sonne vu l’heure.”

Quitte pour une grosse frayeur… Il me faudra quelques heures de plus pour parvenir à trouver le sommeil.