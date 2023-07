Tous nos conseils pour éviter d’abîmer vos bijoux en vacances et les protéger

Les bijoux fantaisie, tout particulièrement, ne supportent pas l’eau, ni un taux trop élevé d’humidité, ni même parfois la sueur. Ils noircissent et laissent des marques sur votre peau. Mieux vaut donc les enlever quand vous allez vous baigner. S’il fait très chaud, évitez même de les porter en journée et gardez-les pour le soir quand il fait plus frais et après une bonne douche.

Les protéger avant les vacances

Comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Pour éviter d’abîmer vos bijoux, enduisez vos bracelets, bagues et colliers fantaisie de vernis transparent. Ils risqueront moins de noircir et ils brilleront ! Pour la rouille, appliquez une fine couche d’huile de coco.

Évidemment, l’eau et l’humidité ne sont pas les seuls ennemis des bijoux en fer, zinc, cuivre et autres alliages. La crème solaire peut elle aussi les abîmer. Attendez donc qu’elle ait bien pénétré avant de les porter. Même chose avec le parfum qui peut lui aussi provoquer des dégâts.

Les montres, quant à elles, doivent évidemment être résistantes à l’eau pour pouvoir vous accompagner au bord de la piscine et à la plage. Dans le cas contraire, on les laisse soigneusement rangées dans leur boîte.

Récupérer un bijou oxydé

Malgré vos précautions, certains de vos bijoux fantaisie préférés se sont oxydés ou ont rouillé ? Tout n’est pas perdu. Il suffit de les nettoyer. Pour stopper une oxydation légère, frottez le bijou avec un simple chiffon. Si le processus est déjà bien enclenché, frottez-les délicatement avec une brosse à dents et du dentifrice.

Pour les cas les plus graves, vous pouvez aussi faire tremper les malheureux dans un récipient contenant un cachet d’aspirine dissout. Cela fonctionne également avec du coca, du vinaigre, du citron ou du bicarbonate de soude. Dans le cas d’un bijou rouillé, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre ou du savon à vaisselle.