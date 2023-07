Des lèvres douces, lisses et hydratées : la routine idéale

Pourquoi en prendre soin ?

Contrairement au reste de notre corps, les lèvres n’ont pas de film hydrolipidique ni de glandes sébacées qui sécrètent le sébum. En d’autres termes, elles ne possèdent pas les mêmes réserves d’hydratation. Par conséquent, elles se montrent plus sensibles et moins armées contre les éléments extérieurs. Des changements de température, un coup de vent, un coup de chaud… Tant d’éléments qui peuvent instantanément gercer ou même fissurer nos lèvres. Autre point important: si vous ne les protégez pas des rayons UV, vous risquez également de vous retrouver avec un beau coup de soleil. En plus d’être douloureux, tous ces petits désagréments peuvent provoquer un vieillissement prématuré.

Avec le temps, le collagène, qui participe à la cicatrisation, mais qui sert également à donner l’aspect rebondi et pulpeux des lèvres, commence à diminuer. Notre bouche étant littéralement au milieu du visage, il serait dommage de se retrouver avec de méchantes rides tout autour. Aussi, il est important de prévenir les premiers signes de vieillissement avec un soin adapté.

Et pourtant jusqu’ici, vous faisiez certainement partie, tout comme nous, de cette catégorie de personnes qui se contentent d’appliquer occasionnellement un baume à lèvres sans en faire davantage.

Sauf que notre routine soin des lèvres devrait être bien plus complète que cela ! Eh oui, renseignements pris, il y a bien d’autres choses à faire que d’appliquer du baume pour chouchouter notre bouche ! Vous trouverez sur la page suivante toutes nos astuces pour rendre les lèvres plus colorées, pulpeuses et hydratées. Bref, pour avoir une bouche des plus glamour.

Si chaque étape réalisée individuellement fera déjà son petit effet, il est recommandé de faire la routine complète au moins une fois par semaine pour des résultats encore plus visibles. N’oubliez pas non plus de boire suffisamment d’eau. Ça peut paraître tout bête, mais maintenir un bon niveau d’hydratation corporelle est primordial pour le bien-être de la peau.

5 étapes indispensables

1. Exfolier

Tout soin commence par un nettoyage en profondeur de la zone à traiter. Ainsi, pour retirer toutes les petites particules de peaux mortes qui ne sont pas forcément visibles à l’œil nu, il vous suffit d’appliquer un exfoliant sur vos lèvres pour les rendre instantanément plus douces. Il en existe dans différentes marques, pour tous les budgets. Il suffit de l’appliquer directement sur les lèvres et de frotter ces dernières les unes contre les autres pour sentir les petits grains du produit agir, et puis de rincer. Mais vous pouvez aussi fabriquer votre propre exfoliant en mélangeant un peu de sucre, de miel et d’huile de coco (ou d’olive, mais le goût sera moins agréable).

2. Nourrir en profondeur

Une fois les lèvres propres, il est temps de les nourrir. Tout comme pour le visage, il existe des masques pour la bouche, à appliquer le jour ou la nuit. À nouveau, les marques ont pensé à tout et vous en proposent de toutes sortes. Deux catégories se démarquent: les masques en crème à appliquer à la spatule ou au doigt, ou les masques en forme de bouche à poser sur les lèvres, en tissu ou en cellulose. Bon à savoir: lorsque les lèvres sont sèches et qu’elles tiraillent, l’un des malheureux réflexes les plus communs est de les lécher avec la langue. Si la salive apaisera la sensation de dessèchement, elle emportera néanmoins avec elle le peu d’hydratation qu’il vous reste une fois qu’elle se sera évaporée. Bref, vous empirerez la situation.

3. Traiter

Après le nettoyage et l’hydratation, place au soin en tant que tel. Et désormais, on trouve également des sérums pour la bouche. Comme pour le visage, ceux-ci permettent de traiter un problème particulier. Pour l’hydratation, pensez à choisir un sérum qui contient de l’acide hyaluronique. Il va lisser, raffermir et réduire les petites ridules autour de la bouche. Autre ingrédient phare des sérums pour les lèvres ? Les peptides, qui peuvent aider à activer le renouvellement cellulaire, mais aussi à stimuler la production de collagène et d’élastine. Il est conseillé d’appliquer son sérum le soir avant d’aller dormir, afin qu’il puisse agir toute la nuit durant. Petit bonus, certains packagings disposent d’un embout métallique, idéal pour effectuer un léger massage des lèvres et leur apporter une sensation de fraîcheur immédiate, qui stimule la circulation sanguine et bombe naturellement la bouche.

4. Protéger

Maintenant que vos lèvres respirent la santé, pensez à les protéger des rayons néfastes du soleil chaque matin. Les ultraviolets peuvent, chez certaines personnes provoquer des rougeurs, des irritations et des gerçures. Eh oui, on ne s’en rend pas nécessairement compte, mais le soleil n’est pas toujours notre meilleur ami. Pour cette étape, dirigez-vous vers un baume protecteur avec un SPF élevé.

5. Faire des étincelles

Enfin, si certaines femmes aiment terminer en mettant en valeur leur bouche avec de la couleur, nous vous déconseillons vivement d’utiliser un rouge à lèvres mat. La formulation de ces produits a la fâcheuse manie de dessécher les lèvres. L’idéal serait de limiter leur utilisation à une, voire deux fois par semaine. Aussi, pourquoi ne pas opter pour un gloss qui repulpe et hydrate en même temps ? De cette manière, vous prendrez vraiment soin de vos lèvres jusqu’au bout.