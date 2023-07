Sur la route des étoilés : à la rencontre de Jane et Jany Gleize du restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux-Saint-Auban

Un parcours étoilé

"J’ai toujours traîné ici dans la cuisine. Mon papa cuisinait, mon grand-père également. Mais c’est ma grand-mère qui fut mon premier ‘prof de cuisine’. On préparait des plats de grands-mères ensemble, on allait au marché le dimanche, je montais sur le petit tabouret et on faisait des farcis, des gaufres au chocolat et des cakes aux olives. J’ai toujours beaucoup aimé manger (sourire): la brandade de morue, l’agneau, le lièvre à la royale… même petite." Son bac pro à l’école hôtelière de Sisteron décidé, elle s’est formée chez Éric Sapet* à Cucuron, au restaurant de Joël Robuchon** à Monaco avec Christophe Cussac, puis en Angleterre avec Alain Roux au Waterside Inn*** et à La Bonne Étape*, évidemment. De retour à la maison depuis cinq ans, elle a repris ses marques auprès de son père, le jardin-potager (ouvert aux clients) où elle jouait enfant devenant un nouveau terrain de jeu et une source d’inspiration pour sa cuisine. Les plantes et fleurs la guident dans ses préparations et menus, mais certains plats phares restent à la carte. "L’agneau de Sisteron, la tourte de canard colvert ou encore le lièvre à la royale restent à la carte. Ce sont des plats qui ne doivent pas être changés, car ils sont aboutis, mais où on retrouvera ma petite touche, évidemment." Parfois asiatique d’ailleurs, comme les gyozas d’épaule confite aux épices méditerranéennes qui accompagnent l’agneau ou les banh bao farcis aux légumes du jardin… En dessert, la traditionnelle crème glacée au miel de lavande dans sa ruche ravit les papilles depuis déjà de nombreuses années.

La cuisine est classique et gourmande, avec des saveurs délicieusement marquées. Les tomates au thym divines donnent le ton sur les plats qui s’enchaînent, dans un élégant ballet orchestré avec révérence par le service en salle, dans ce lieu aux boiseries et tapisseries traditionnelles. Une bonne étape, assurément.

Infos: www.bonneetape.comPrix: 135 € ou 85 € (entrée, plat et dessert) le menu saveurs végétales ; 105 € le menu mer ou garrigue, 175 € le menu Jarlandin.

5 activités incontournables dans la région

1. Sisteron

À 15 minutes de route de La Bonne Étape se trouve l’incontournable Sisteron. Entre mer et montagne, cette cité médiévale au cœur historique est surplombée par une magnifique citadelle à découvrir. Des circuits de visite sont proposés à l’office de tourisme. Bon plan: tous les musées sont gratuits, tout comme le Plan d’Eau des Marres, un espace de baignade.

©Caroline Beauvois

www.sisteron.com

2. Salagon

50 km plus loin, Salagon est à la fois un monument classé, un musée d’ethnologie rurale sur la Haute Provence et des jardins ethnobotaniques évoquant les relations entre les sociétés humaines et les plantes. L’église romane du XIIe siècle, avec ses vitraux rouges d’Aurélie Nemours, accueille des expos artistiques. À voir aussi jusqu’au 15 décembre 2024: la nouvelle expo L’olivier, notre arbre.

©Caroline Beauvois

www.musee-de-salagon.com

3. Forcalquier

À 10 minutes, la ville de Forcalquier vaut le détour. Située entre la montagne de Lure et le Luberon, elle se découvre au fil des ruelles aux volets colorés, des magasins d’artisanat et des hôtels particuliers. Montez en 15 minutes à sa citadelle y découvrir la vue et le carillon, restauré en 2016, et toujours en activité (manuellement). Allez-y le lundi matin pour son marché hebdomadaire, une institution!

©Caroline Beauvois

www.ville-forcalquier.fr

4. Artemisia Museum

À Forcalquier, faites arrêt au Artemisia Museum, pour plonger dans l’histoire de la cueillette, de la culture et de la distillerie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales de la montagne de Lure. Des ateliers (créer son parfum, aromathérapie…) sont organisés. La boutique propose une belle sélection de produits locaux.

www.artemisia-museum.fr/

5. Découvrir la spiruline

Saviez-vous qu’on cultivait de la spiruline en France ? Non loin de Sisteron, à Entrepierres, se trouve la ferme spiruline solaire de Nicolas Malmanche. Docteur en biologie de formation, il s’est reconverti dans la production de spiruline, ce superaliment, en 2019. La ferme fonctionne intégralement à l’énergie solaire. Inspirant ! Visite et vente à la ferme.

©Caroline Beauvois

www.spirulinesolaire.com