On a testé les cols mythiques du Tour de France, au cœur des Géants des Hautes-Alpes

Grimper les redoutables lacets du Granon, escalader les terribles pentes de l’Izoard et titiller les nimbes qui enserrent les sommets du Galibier surplombant le Lautaret, le tout sans être dérangé par les voitures, motos et autres camping-cars. Si la formule existait déjà ponctuellement, le département français des Hautes-Alpes, avec le concours des offices du tourisme du Guillestrois et du Queyras, de Serre Chevalier Vallée Briançon et des Hautes Vallées, s’est mis en tête de la généraliser. Et ce, afin d’offrir aux cyclistes amateurs et amateurs de cyclisme une expérience assez incroyable : escalader les cols mythiques du Tour de France "comme si on y était".