La Tournée des Grands Cols 2023 : on a testé l’Izoard, la perle lunaire du massif du Queyras (PHOTOS)

L’Izoard, des gorges du Guil au monument sis sur son sommet. ©Romain Veys

Mais la vue qu’offre ensuite, à 2 km du sommet, la "Casse déserte" vaut largement l’effort : tandis que la route semble enfin vouloir s’aplanir, se révèle aux yeux du cycliste ébahi un cirque quasi lunaire aux pentes nues et désolées. Ce spectacle géologique s’explique par l’érosion différentielle qui affecte les cargneules, roches sédimentaires engendrant des reliefs ruiniformes.

La Casse déserte ©Romain Veys

Après ce régal pour les yeux, ne vous laissez pas surprendre par la pente légèrement descendante qui suit : d’une part parce que vous risqueriez de rater les deux plaques commémorant les exploits réalisés par Fausto Coppi et Louison Bobet sur ce même bitume ; d’autre part parce que la pente finale demandera un dernier effort conséquent, à 9% de moyenne, avant de pouvoir enfin basculer dans la descente rapide en direction de Briançon.

La descente vers Briançon, très rapide malgré quelques lacets. ©Romain Veys

Bon à savoir : le col d’Izoard sera à nouveau réservé aux vélos le jeudi 3 août 2023.

Le fort de Mont-Dauphin

Surplombant le confluent des vallées de la Durance et du Guil, la place forte de Mont-Dauphin domine le plateau des Mille Vents et offre un remarquable exemple de l’oeuvre architecturale et militaire du célèbre maréchal de France Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban (1633-1707). Elle est d’ailleurs membre d’un réseau regroupant les 12 sites majeurs de Vauban, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008.

Mont-Dauphin ©Romain Veys

Construit à partir de 1693, ce fort possède la particularité d’abriter en son sein un véritable bourg de 170 habitants, dont Benoît, un guide local féru d’histoire et réellement passionnant à écouter si vous avez la chance de le croiser.

En outre, situé non loin des cols d’Izoard (au Nord), Agnel (à l’Est) et de Vars (au Sud), le site propose une solution originale de logement pour cyclistes : au sein du " Pavillon des officiers ", vous y trouverez 64 couchages répartis dans de petits appartements (d’une capacité allant de 2 à 5 personnes), ainsi qu’un local sécurisé pour les vélos.

Le "Pavillon des officiers" de Mont-Dauphin. ©Romain Veys

Moins original, mais plus confortable, l’ hôtel Catinat Fleuri à Guillestre, situé à 6 km et labellisé " Accueil vélo ", ravira lui aussi les cyclistes en recherche de repos avec son spa, sa piscine extérieure et son copieux petit-déjeuner agrémenté de confitures locales.

La brasserie du Boucher

Ancrée au pied de la station de Risoul 1850, dominant la rive gauche des gorges du Guil, la petite bourgade de Guillestre possède tous les atouts du parfait camp de base pour vos escapades dans le massif du Queyras.

Guillestre ©Romain Veys

Les amateurs de bonne bière y trouveront également l’endroit idéal pour déguster une délicieuse petite mousse locale : à la brasserie artisanale Butcher’s, de Clément et Greg. Laissez-les vous narrer comment un ancien boucher (Clément) et un ingénieur en aéronautique (Greg) ont réussi à brasser leurs talents respectifs pour donner vie à leur plus grand rêve. Et laissez-vous tenter par leur rafraîchissante blanche, idéale après l’effort.