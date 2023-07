La Tournée des Grands Cols 2023 : on a testé le Granon, l’enfer qui mène au paradis surplombant Briançon (PHOTOS)

Surtout, l’ascension du col n’offre pour ainsi dire aucun temps de répit, particulièrement lorsqu’apparaissent les premiers alpages, à la sortie du hameau des Tronchets, à mi-pente.

Les pentes du Granon ©Romain Veys

Heureusement, c’est aussi à cet instant précis que la vue qui se dégage depuis le haut des mélèzes permet de (quasi) oublier la douleur ressentie jusque-là dans les jambes : alors que Briançon se calfeutre en contrebas dans la vallée, les sommets enneigés du massif des Écrins invitent à ni plus ni moins que l’extase visuelle ! De quoi faire paraître les 5 derniers kilomètres d’ascension (un peu) moins difficiles qu’ils ne le sont en réalité.

Depuis le sommet, situé tout de même à 2 413 m d’altitude, la vue à quasi 360 degrés vaut ainsi largement l’effort réalisé. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si des séances d’observations du ciel et des étoiles s’y organisent à l’occasion entre fanatiques d’astronomie…

Le massif des Écrins scrute le sommet du Granon. ©Romain Veys

Avant de redescendre, les plus gourmands pourront également savourer une omelette à la tomme et au jambon cru du pays, avant d’engloutir une part de tarte aux myrtilles et aux framboises sur la petite terrasse exposée de la Buvette du Granon.

Bon à savoir : le Granon sera à nouveau réservé aux vélos le mercredi 16 août 2023.

Briançon : cité transalpine haute en couleurs

Sous-préfecture du département des Hautes-Alpes, Briançon la transalpine apparaît comme un passage obligé pour tout voyageur sillonnant la région, notamment depuis l’Italie.

Situé sur la confluence de la Guisane et de la Durance, son cœur historique bat au rythme de l’eau qui s’écoule dans les gargouilles crevant ses deux principales artères aux relents médiévaux. Difficile d’imaginer que 5 000 âmes – dont 1 500 soldats du Roi – s’entassaient autrefois dans ces ruelles joyeuses et colorées, animées aujourd’hui par les quelques grappes de touristes – dont certains à vélo – qui prennent le temps de s’y arrêter.

Les maisons colorées de Briançon ©Romain Veys

Au bureau du Service du Patrimoine, logé sous l’imposante porte de Pignerol, demandez Michel : "le meilleur guide de la ville ", selon les confidences du maire Arnaud Murgia ; le meilleur guide de "la ville fortifiée la plus haute d’Europe" (1 326 m), s’empresse d’ajouter, non sans une certaine assurance, le principal intéressé !

L’entrée de la ville par la porte de Pignerol. ©Romain Veys

À l’occasion, jetez un coup d’œil à l’étonnante "horloge du prêtre", apposée sur le plafond de la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas. Et découvrez comment le vent de la démocratie a distillé ses préceptes sur cette cité médiévale au temps de "la République des Escartons", dès 1343.

Serre Chevalier Vallée : site dédié aux chemins rocailleux

Les amateurs d’ascensions de cols ne seront pas les seuls à trouver leur bonheur dans la vallée s’étalant depuis Briançon jusqu’au Monêtier-les-Bains en direction du Lautaret.

Ainsi, la station de Serre Chevalier, bien connue des amateurs de glisse hivernale, s’est largement développée au cours des dernières années pour devenir, en été, un lieu incontournable pour les passionnés de gravel et de VTT.

Proposant des centaines de kilomètres d’itinéraires balisés, des bike parks et des zones ludiques pour enfants (dès 2,5 ans), la région a tout pour plaire aux cyclistes qui voudront délaisser le goudron au profit des chemins rocailleux.