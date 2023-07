La Tournée des Grands Cols 2023 : on a testé le Galibier, terreau de la légende du Tour de France (PHOTOS)

Emprunté pour la première fois par les coureurs du Tour de France en 1911 (le Français Émile Georget y était passé en tête), le col a depuis lors été franchi à 63 reprises par la caravane de la Grande Boucle. Parmi les champions qui lui ont fait honneur, figurent notamment Henri Pélissier (1914 et 1923), Gino Bartali (1937), Fausto Coppi (1952), Federico Bahamontès (1954 et 1964), Charly Gaul (1955 et 1959), Eddy Merckx (1969), Joop Zoetemelk (1972), Luis Ocaña (1973), Lucien Van Impe (1979), Lucho Herrera (1986), Marco Pantani (1998) ou encore Andy Schleck (2011). Rien de moins… Et le dernier à avoir basculé du sommet en tête est le Français Anthony Perez, l’été dernier.

Faisant le lien entre les vallées de la Guisane (au Sud) et de la Maurienne (au Nord), le Galibier présente cependant deux ascensions bien différentes. Les plus sportifs privilégieront ainsi son versant savoyard (depuis Saint-Michel-de-Maurienne, via le sous-estimé col du Télégraphe), long de 35 bornes et présentant une déclivité moyenne de 6% ; les autres trouveront davantage leur bonheur de l’autre côté du col, depuis le sommet du Lautaret, sur une distance de 8,6 km dotée d’une pente moyenne de 6,8%.

L’ascension du Galibier par le col du Lautaret. ©Romain Veys

Les amoureux du Tour ne manqueront évidemment pas de prendre la pause devant le souvenir Henri-Desgrange, monument dédié à la mémoire du créateur de la plus célèbre compétition cycliste, et qui offre au passage une halte salutaire avant de s’engager sur les terribles pourcentages (jusqu’à 14%) qui caractérisent le dernier kilomètre de l’ascension sur son versant méridional.

Les plus attentifs surprendront peut-être également quelques-unes des créatures peuplant la colonie de marmottes établie sur les pentes de ce "géant" ! Car, à l’instar des cyclistes, elles profitent en effet de l’absence de véhicules motorisés pour s’offrir, elles aussi, une bouffée d’air frais le long du tracé menant vers les cimes : de drôles et amusants compagnons de route, en somme…

Bon à savoir : le col du Galibier sera à nouveau réservé aux vélos les jeudis 20 juillet et 17 août 2023.

Paisible Lautaret

Situé sur le versant Ouest du Lautaret, La Grave se vante d’être l’un des plus beaux villages de France. Il est vrai que son église de style roman lombard et cerclée de dizaines de tombes à l’étrange silhouette est classée monument historique depuis 1959.

La Grave ©Romain Veys

Si l’on remonte la D1091 en direction du Galibier, on tombe alors sur le petit bourg de Villar-d’Arêne, lequel offre un tout aussi joli dédale de ruelles ornées de bâtisses en pierre et tuf du pays, à l’instar de son église Saint-Martin de style néogothique, le tout baigné dans une atmosphère plus paisible encore.

Villar-d’Arêne ©Romain Veys

L’ hôtel Faranchin, labellisé " Accueil vélo ", y offre d’ailleurs une solution d’étape idéale pour les cyclistes qui pourront, avant de se frotter aux forts dénivelés les menant vers les sommets du Lautaret voisin, puis du Galibier, s’octroyer un sympathique tour de chauffe jusqu’au plan d’eau situé en bordure du hameau du Pied du Col, encastré dans la vallée dessinée par la Romanche.

Le plan d’eau du Pied du col, dans la vallée de la Romanche. ©Romain Veys

Dans tous les cas de figure, le versant Ouest du Lautaret – si l’on excepte les deux tunnels un brin dangereux pour les vélos – offrira de plus beaux atouts que celui à l’Est.

Les Glaciers de la Meije : une ascension d’un autre genre

Prenant leur envol depuis La Grave, en contrebas du col du Lautaret, les téléphériques des Glaciers de la Meije vous proposent un autre type d’ascension : moins difficile musculairement, mais tout aussi époustouflantes !

Emportant leurs passagers d’abord à 2 400 m, puis à 3 211 m d’altitude (jusqu’au col des Ruillans, à hauteur du glacier de la Girose), les cabines avec leurs couleurs chatoyantes escaladent les pentes de cette imposante montagne adossée au massif des Écrins pour offrir de là-haut un panorama véritablement grandiose sur toute la région d’alentour.

Col de Ruillans ©Romain Veys

Depuis le massif cristallin du Taillefer, situé dans l’Isère à l’Ouest, jusqu’à celui des Cerces, s’étalant le long de la frontière italienne à l’Est, ce sont ainsi d’innombrables sommets qui s’agglutinent sur la ligne d’horizon. Et lorsque celle-ci se dévoile sans l’ombre d’un nuage ni d’un léger voile dans le ciel, on peut même apercevoir au loin le Mont Blanc.

Grotte et randonnées

Le site des Glaciers de La Meije propose en outre, depuis la première gare accessible en téléphérique (comptez 20 bonnes minutes), des solutions de balades et randonnées à faire à pied, moyennant de bonnes chaussures de marche, voire à VTT pour les plus téméraires qui voudraient s’y risquer.

Depuis les pentes de la Girose, située un étage plus haut (comptez 15 minutes de téléphérique supplémentaires), une petite grotte de glace ornée d’étonnantes sculptures permet également de s’enfoncer sous le glacier ! Une façon originale de découvrir de l’intérieur cette merveille de la nature en voie d’extinction.