Inspiré du kyykkä, un jeu traditionnel finlandais, le Mölkky (photo en tête d’article) est un jeu de quilles en bois qui demande adresse et précision. Accessible dès l’âge de six ans, il consiste à renverser des quilles numérotées de 1 à 12, à l’aide d’un bâton de bois. Le premier joueur à totaliser exactement 50 points gagne la partie. Mais, évidemment, ce n’est pas si simple: si une seule quille tombe au sol, le joueur marque le nombre de points indiqué sur la quille ; si plusieurs quilles tombent, il faut alors comptabiliser le nombre de celles tombées au sol. Relevez ensuite les quilles à l’endroit exact où elles sont tombées. Si un joueur dépasse les 50 points, son score redescend à 25 et la partie continue. De quoi parfois se tirer les cheveux, mais surtout bien rigoler ! Simple et ludique: ce jeu se joue à partir de deux, en individuel ou en équipe, en plein air, sur une surface plane, que ce soit sur une pelouse ou sur la plage.

Le roundnet, ça rebondit!

Autre jeu ultratendance du moment, le roundnet (plus connu sous le nom de commerce éponyme "spikeball") est inspiré du volley-ball. Inventé en 1989, ce sport se joue à 2 contre 2, à l’aide d’une balle, autour d’un petit trampoline circulaire tendu au sol. Pour faire simple: le but du jeu est de faire rebondir la balle sur le filet de façon à ce que l’équipe adverse ne soit pas capable de la retourner. Avant le service, les joueurs d’une même équipe sont côte à côte. La première balle doit rebondir sur le filet vers l’équipe adverse, les joueurs d’une même équipe peuvent ensuite se renvoyer la balle (avec la main, le pied ou n’importe quelle partie du corps) jusqu’à trois fois avant de la faire rebondir sur le filet, mais ils ne peuvent pas la toucher deux fois de suite, ni l’attraper en main durant l’échange. Un point est marqué lorsque la balle touche le sol ou l’anneau du filet, ou lorsqu’elle rebondit plus d’une fois sur le filet. Les sets sont généralement de 11, 15 ou 21 points. Plusieurs variantes existent.

©Ruslan Russland - stock.adobe.co

Le KUBB, jeu des Vikings

Parfois surnommé le "jeu d’échecs viking", le KUBB demande précision et stratégie. Il se joue à partir de 2 personnes jusqu’à 12. Le jeu comporte 21 pièces, avec dix kubbs (cinq alignés de chaque côté), quatre pieux pour délimiter le terrain rectangulaire (environ 5 m sur 8 m), un roi en son centre, ainsi que six bâtons de lancer. Pour faire simple: le jeu se déroule en tours alternés. Chaque équipe tente de renverser les kubbs adverses en lançant les bâtons ; les quilles tombées sont ensuite lancées dans le camp adverse et redressées où elles sont tombées, devenant les quilles de champ. L’autre équipe doit alors les dégommer une à une avant de tenter de frapper les kubbs adverses (qui seront redressés s’ils tombent avant). Si tous les kubbs de champ ne sont pas renversés, l’équipe adverse peut avancer dans son camp, jusqu’à celui le plus proche du roi, pour effectuer ses lancers. Et le roi ? Pour gagner, il faut le toucher à la fin, quand tous les kubbs adverses sont tombés: sinon… c’est perdu !