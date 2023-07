Premier service: Chips de riz iodée

Pas de grand dîner de chef sans un apéritif et une mise en bouche mémorable! L’apéritif c’est le moment idéal pour débuter les festivités et donner l’eau à la bouche à vos convives. Craquez pour ces petites bouchées iodée à la chair d’esturgeon et au caviar.

Ingredients pour 4 à 8 personnes:

8 feuilles de riz, 200 g de chair d’esturgeon fumée en petits dés, 150 ml de crème épaisse, Jus d’un citron jaune, pincée de chili, poivre du moulin, ciboulette ciselée, 2 càs d’huile d’olive, huile de tournesol, 30 g de Royal Belgian Caviar, fleur de sel

Marche à suivre:

A l’aide d’une spatule, commencer par plonger les feuilles de riz une à une dans une poêle avec de l’huile de tournesol bien chaude afin de les faire frire. La feuille de riz se transforme instantanément en chips au contact de l’huile. Placer les sur un papier absorbant. Répéter l’opération pour les 8 feuilles. Préparer la garniture: dans un petit bol, mélanger la chair d’esturgeon découpée en dés avec le zeste et le jus d’un demi citron, ajouter l’huile d’olive, la ciboulette ciselée et la pincée de paillettes de chili. Remplir les chips de riz avec un peu de crème épaisse et de garniture et finir avec une cuillère de caviar. Dégustez.

Deuxième service: Salade du jardin avec du caviar

La salade est bien évidemment une des recettes incontournable de l’été. Redonnez lui ses lettres de noblesse et toute la considération qu’elle mérite en y ajoutant quelques cuillerée de caviar.

Ingrédients pour 4 personnes:

1 concombre, 1 courgette verte, 1 courgette jaune, 1 citron jaune, jus et zestes, 1 càc de miel, 1 càs de moutarde, 1 sachet de salade de mâche, 5 càs d’huile d’olive, quelques fleurs comestibles, 3 brins d’aneth, 5 radis coupés finement, 30 g de Royal Belgian Caviar

Marche à suivre:

A l’aide d’un économe, commencer par faire des lamelles de courgettes. Couper ensuite les radis et le concombre en rondelles.

Préparer la vinaigrette: mélanger dans un petit bol, la moutarde, le miel, l’huile et le jus de citron et ajouter ensuite l’aneth ciselée.

Sur un plat de service, disposer la salade et ajouter les lamelles de courgettes, les radis et le concombre. Finissez en ajoutant quelques quenelles de caviar, la vinaigrette et quelques fleurs comestibles.

Troisième service: Carpaccio de cabillaud au caviar

Quoi de mieux qu’un carpaccio de poisson blanc bien frais à déguster en une journée chaude d’été. Apporter lui la touche de raffinement ultime en y ajoutant du caviar! Un régal pour les papilles.

Ingrédients pour 4 personnes:

4 dos de cabillaud, 1 gros oignon rouge coupé finement, 1/2 citron jaune (zeste et jus), les grains une grenade, huile d’olive, pousses de pois, poivre du moulin, 30 g de Royal Belgian Caviar, fleur de sel

Marche à suivre:

Découper les dos de cabillaud crus en tranches fines et placer les sur chaque assiette ou dans un plat de service. Détailler l’oignon rouge en fines lamelles et placer les harmonieusement sur le poisson. Parsemez d’un peu de grenade et de zestes de citron puis ajouter généreusement de l’huile d’olive et le jus de citron. Ajouter ensuite le caviar et quelques pousses de pois. Assaisonner c’est prêt à être dégusté.