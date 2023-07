Observer les étoiles, un jeu d’enfant: conseils d’un pro

Avec quelques notions de base, décrypter ce spectacle devient captivant. Pierre Ponsard, astronome amateur et responsable de l’Observatoire La Fosse, nous explique les principes pour débuter.

Où peut-on observer au mieux ?

Rendez-vous dans les zones d’obscurité préservées. En Belgique, c’est surtout en Province du Luxembourg que les conditions d’observation sont les meilleures. Le territoire non-éclairé y est vaste, comme les bois et les champs. Aussi, les routes reliant les villages ne sont pas équipées de lampadaires, contrairement à la Flandre où toutes les routes sont éclairées, même en dehors des villes. Enfin, nous avons la chance cette année de profiter de l’arrêt de l’éclairage public entre minuit et 5h dans de nombreuses communes.

Et avant minuit, est-ce possible d’observer le ciel ?

En juin, c’est difficile avant minuit. En juillet, c’est possible dès 23h30-23h, et en août dès 22h. Et idéalement, on opte pour un soir de nouvelle lune ou lorsque la lune n’est encore qu’un fin croissant. Car la lune peut aussi être source de "pollution lumineuse".

Comment expliquez-vous le phénomène des Perséides, lors de vos animations auprès du public ?

Du 12 au 15 août, 120 météores par heure apparaissent dans l’atmosphère terrestre. Ce sont les Perséides. Mais en réalité, c’est loin d’être une "pluie d’étoiles filantes". Il faut espérer en voir une toutes les 2 ou 3 minutes, pas plus. Elles sont dues aux poussières abandonnées par les comètes, qui reviennent périodiquement. Ce sont des particules par plus grandes que des grains de riz, qui se consument quand elles rentrent dans l’atmosphère, créant le phénomène d’étoile filante. Et on les nomme Perséides car leur radiant, soit le lieu d’où elles semblent provenir, correspond à la constellation de Persée.

Quel équipement recommandez-vous ?

À l’œil nu, vous pouvez déjà voir énormément. Comme premier équipement, je déconseille d’acheter de petits télescopes vendus en magasin de jouets pour 50 €, car ils sont de mauvaise qualité, et vous décourageront. Pour débuter, un télescope de type "Dobson" est facile à manier, et possède un diamètre de "miroir collecteur de lumière" de 20 cm. Plus ce diamètre est grand, plus le télescope sera performant. Vous pourrez observer le ciel profond. C’est le paradis ! Ce type d’instrument coûte 500 € environ. Un bon rapport qualité-prix.

Enfin, que nous apporte l’observation du ciel ?

Pour se situer et explorer. Sur terre, 50% de notre champ de vue se constitue de la Terre, et 50% du ciel. Et bien souvent, on ne considère que la Terre. S’intéresser au ciel nous aide à comprendre les saisons, et la multitude de choses qui évoluent autour de nous.

