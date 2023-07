Sur le thème des dinosaures, alliant l’aventure et le gigantesque, le Labyrinthe de Durbuy vit sa première saison à proximité du site de Durbuy Adventure Valley dans le hameau de Rome. Le nouveau dédale de maïs compte désormais 11 hectares, 600 000 grains et 6 km d’allées. Comme lors des autres éditions, le labyrinthe géant se transforme en un théâtre de verdure, de défis, de comédiens, mais aussi, cet été, de dinosaures, avec un œuf à sauver! Au gré de la balade, les visiteurs prennent part à cinq spectacles en cinq lieux différents. Et au centre du parcours trône le véritable squelette d’un Allosaurus, dinosaure long de 12 mètres, acquis dernièrement par l’investisseur Marc Coucke. Ce dinosaure, qui parcourait notre planète il y a quelque 150 millions d’années, est considéré comme l’ancêtre du Tyrannosaurus Rex.

www.lelabyrinthe.be

2. Artisanat gallo-romain - Malagne, Archéoparc de Rochefort - Les 15 et 16 juillet, de 11h à 18h

Prêts à embarquer pour un voyage dans le temps en remontant 2000 ans d’histoire? Ce week-end, la villa gallo-romaine de Malagne reprend vie! Légionnaires romains et guerriers celtes s’emparent de l’Archéoparc à l’occasion du "Rendez-vous gallo-romain d’été", pour un bond dans le passé. Les visiteurs du temps découvrent le quotidien des artisans à l’ouvrage. Au programme: démonstrations de corderie, fabrication de perles de verre, de cottes de maille et de dinanderie, etc. Les amateurs de sensations fortes peuvent assister à des combats entre gladiateurs et tester leur adresse au tir à l’arc romain. Si le rendez-vous gallo-romain est l’occasion rêvée de découvrir la villa gallo-romaine en compagnie d’un médiateur culturel, c’est aussi le moment pour sympathiser avec les habitants à poils et à plumes du site!

www.malagne.be

3. Homme de Spy - Onoz, Espace de l’Homme de Spy - Le 16 juillet dès 10h

La "Journée de l’Homme de Spy" invite à faire un saut dans le passé, à environ 36 000 ans de notre ère. Des tailleurs de silex, producteurs de feu, potiers, guides et archéologues passionnés présentent au public l’histoire du site des grottes de Spy, tout au long de balades commentées et d’initiations.

www.hommedespy.be

4. Hortensias en fleurs - Celle, Orcq et Flobecq - Le 16 juillet, de 10h à 18h

Avec près de 250 variétés d’Hydrangea en pleine floraison, "Hortensias en Fête" associe le temps d’une journée trois parcs et jardins regorgeant de beaux massifs fleuris et poétiques. Le parc de la Feuillerie et ses pépiniéristes invités, ainsi que deux jardins privés, livrent leurs secrets pour réussir le choix, le bon emplacement et l’entretien de ces vivaces.

Infos : www.lafeuillerie.be

5. La Fontaine revisité - Château de Modave - Jusqu’au 30 juillet

Comme chaque été en juillet, le château de Modave devient scène de théâtre. C’est la vie et l’œuvre de Jean de La Fontaine qui sont racontées par la compagnie Lazzi, qui propose un savant assemblage de scènes. Le spectacle se trame d’une quinzaine de fables, d’un conte un tantinet grivois et de tableaux inspirés de sa vie.

www.modave-castle.be

6. Théâtre de bitume - Regné, Vielsalm - Les 15 et 16 juillet

Festival de théâtre de rue, ou plutôt de bitume, sous chapiteaux ou en plein air, le Bitume Festival présente une vingtaine de spectacles pour petits et grands. Convivial, familial et au prix libre, il réunit des animations en tous genres: guinguettes, bonimenteurs, cirque, acrobaties, contes, marionnettes...

www.festivalbitume.be

7. Artistes à Torgny

Dans les petites rues du village le plus méridional de Belgique s’ensuivent les échoppes d’une centaine de potiers, vanniers, forgerons et autres sculpteurs. Tous sont venus à Torgny pour présenter le fruit de leur passion à cette Fête des artistes et artisans. Au programme: fanfares, danses et musiques traditionnelles, exposition de tracteurs anciens, etc.

www.torgny.be