Taches de rousseur et clean look: les tendances maquillage de cet été

1 Le clean look

C’est la tendance du teint glowy, de la bouche glossy, voire même du no make-up. On applique un highlighter crémeux avec le doigt sur le haut de la pommette, ce qui donne un côté frais et illumine le visage. Une touche de gloss sur la bouche lui donne un côté pulpeux et on ajoute éventuellement un peu de mascara à la racine des cils. L’astuce pro: l’underpainting de Mary Phillips, la maquilleuse des stars qui inverse l’ordre d’application classique des produits pour avoir un teint glowy. On débute par l’anticernes, puis le bronzer et enfin le fond de teint.

2 La folie du blush

Poudre, liquide, crème, sous toutes les textures le blush est partout ces dernières saisons. Dans la veine du "balletcore", ce maquillage inspiré des danseuses de ballet, le blush rose débarque sur nos joues mais aussi sur nos paupières, ou sur nos lèvres. Ce maquillage monochromatique est facile à adopter car on ne risque pas de faire de faux pas.

3 Le retour du grunge

Les yeux cernés de noir à la Avril Lavigne confirment leur come-back. La dark bimbo fera la loi dans les soirées de l’été. On s’inspire de la série Mercredi pour créer des smoky eyes et des cat eyes XXL qu’on accompagne, pour aller encore plus loin, d’un maquillage des yeux et des lèvres glamour grâce à un ombré lips allant du noir au rouge.

4 Les mille versions du sourcil

Adieu les sourcils épais et foncés à la Cara Delevingne. On passe cet été au bleached brows, comprenez les sourcils décolorés. Mais on verra aussi des sourcils ultra-fins comme Edith Piaf et même les sourcils flashy et ultra colorés. Bon là, on est plus sceptiques…

5 Coté couleur

C’est le bleu qui ressort. Il est parfait pour les beaux jours et il convient à toutes les carnations. On le choisit clair et lumineux et on n’oublie pas d’illuminer le dessous de l’œil avec un anticernes pour éviter de faire ressortir cette teinte bleutée qui témoigne de nos mauvaises nuits.