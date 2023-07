Tout savoir sur le foie, notre précieux roi des organes

Le foie a plusieurs fonctions essentielles. "Premièrement, la digestion des graisses, à travers la production de la bile. Une autre est de stocker et de répartir les nutriments. Ensuite, la fabrication, le transport et la synthèse de la plupart des protéines du sang, dont l’albumine, qui permet entre autres la coagulation. Enfin, il détoxifie le corps."

Car en plus de notre nourriture rarement exempte de produits toxiques, notre corps en ingère d’autres: médicaments, alcool… "Étant situé en dessous du cœur, le foie reçoit le sang chargé de toxines des intestins, qui doit être désintoxiqué en chemin vers le cœur puis le cerveau. Et il y en a toujours ! Certaines bactéries présentes dans l’intestin peuvent générer de mauvaises protéines que l’on qualifie de toxines."

Comment le chouchouter ?

Jaunisse, hépatites aiguës, cirrhose, cancer… Le foie peut en voir de toutes les couleurs. "S’il fonctionne mal, les défenses immunitaires s’effondrent, la synthèse des protéines diminue, la coagulation est mauvaise, et cela peut entraîner hémorragies et thromboses. Une chute de l’albumine entraînera un œdème. Et dans les cas graves, une encéphalopathie, une accumulation de ces fameuses toxines qui, mal élimin ées, atteignent le cerveau".

Si vous êtes raisonnables sur l’alcool, tout ira bien, pensez-vous. Pourtant, les maladies du foie ne sont pas toutes liées à l’alcool ! "La seconde grande cause est le syndrome métabolique, qui comprend obésité, diabète, hypertension ou excès de graisse dans le sang." En 3e position, on retrouve les hépatites virales, contractée par le sang et notamment par… les rapports sexuels non protégés et le contact avec le sang.

Face à ces dangers, quelles armes offrir à notre général des armées ? "Il faut avant tout le laisser tranquille ; pas de médicament ni de plantes qui soi-disant régénèrent… Cela n’a aucun intérêt scientifique. Ensuite, surveiller son alimentation, son poids, sa consommation d’alcool. On peut boire, mais de façon raisonnée: le seuil toxique est en moyenne de 2 verres par jour pour une femme et 3 pour un homme."

La bonne nouvelle, c’est que la médecine a fait des progrès spectaculaires dans le domaine du foie. "Il existe des traitements exceptionnels pour les hépatites depuis peu, on guérit par exemple 95% des hépatites C depuis 10 ans. D’énormes avancées ont aussi été faites dans le traitement du syndrome métabolique." Nul besoin de paniquer donc, avec un peu d’attention, le foie fait très bien son boulot !

6 conseils pour avoir un foie en bonne santé

1 Avoir un IMC correct

L’IMC, c’est l’Indice de Masse Corporelle, calculé à partir de la taille et du poids selon une formule: le poids divisé par la taille au carré (en mètres), ou kg/m². Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), l’IMC correct se situe entre 18,5 et 24,9. Directement lié au syndrome métabolique, seconde cause de maladies du foie, l’IMC est donc à surveiller !

2 Écouter son médecin

"Surtout en matière de prévention de maladies comme le diabète ou autres pathologies qui peuvent survenir avec l’âge, insiste le Dr Sersté. Prenez conseil et écoutez votre médecin peut vous permettre d’éviter de développer des problèmes de santé qui seront difficiles à traiter par la suite et pourront entraîner des maladies du foie."

3 Éviter tout contact avec du sang

Surtout avec celui d’un inconnu, mais aussi de manière générale. "Cela peut sembler logique, mais pourtant on l’a déjà tous fait, en venant en aide à quelqu’un qui se blesse par exemple. C’est comme cela que l’on peut attraper une hépatite, entre autres. Il suffit parfois de pas grand-chose." Les rapports sexuels non-protégés sont aussi à proscrire.

4 Avoir une bonne hygiène de vie

Vous en avez marre de l’entendre ? L’alimentation, le sport et le sommeil sont pourtant trois facteurs essentiels à la bonne santé de notre corps, et donc de notre foie. Pas besoin de se mettre une pression très forte, mais pensez à prendre soin de ce corps qui accomplit chaque jour tant de miracles en essayant chaque jour de faire de votre mieux !

5 Attention à la surconsommation de médicaments

Dans une société où l’on consomme de plus en plus de médicaments, prenez conscience que ce ne sont pas des bonbons. "Le paracétamol (Dafalgan) et autres anti-inflammatoires sont les pires ennemis du corps. Ils peuvent faire de gros dégâts et sont l’une des premières causes d’hépatites fulminantes." Écoutez donc bien votre médecin.

6 Se protéger des hépatites virales

Même si la plupart se soignent, protégez-vous des dégâts qu’elles peuvent engendrer ! Les plus courantes sont l’hépatite B, qui s’attrape par les rapports sexuels et via le sang, et l’hépatite C, plus grave, qui se transmet au contact de sang contaminé. "Évitez donc tout contact avec du sang étranger ou tout rapport sexuel non protégé."