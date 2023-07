1. Pelez les bananes et coupez-les en rondelles. Épluchez, dénoyautez et coupez la mangue en dés.

2. Mettez bananes et mangues dans un récipient allant au congélateur et versez le jus du citron vert. Fermez et placez au congélo pendant au moins 6h ou pendant la nuit.

3. Sortez le récipient et gardez à température ambiante pendant 10 à 15 minutes.

4. Passez les fruits au blender ou au robot. Mixez par tranches de 10 à 15 secondes et mélangez bien entre chaque phase pour obtenir une texture lisse et onctueuse. Replacez au congélateur si nécessaire avant de consommer.

5. Évidemment, vous pouvez faire ce sorbet avec une sorbetière aussi. Dans ce cas, mixez simplement tous les ingrédients au blender jusqu’à l’obtention d’une consistance bien crémeuse et turbinez en sorbetière pendant 20 à 30 minutes.

