Un tour à Dubrovnik, la perle de l’Adriatique

Il est possible de grimper sur les murailles pour découvrir une vue imprenable sur la ville d’une part et sur la côte et ses criques à l’entour. Une bonne adresse: le Buza bar, perché parmi les roches au pied du rempart, à la verticale au-dessus de l’eau ! Musique d’ambiance, clientèle internationale, embruns et grande bleue à perte de vue, pour un moment délicieux.

Entrer dans la ville, c’est d’abord franchir ce système défensif de six mètres d’épaisseur et haut de vingt-cinq mètres. La principale porte est la porte Pile, par laquelle on s’insère vers un dédale de ruelles à flanc de colline, autour de la rue Stradum, commerçante à souhait. Dès son franchissement, on découvre la fontaine D’Onofrio et ses 16 côtés, garnis de masques tous différents.

On découvre ensuite la cité, connue aussi sous son ancien nom de Raguse, ancienne cité état dominant toute la région, entre l’Asie et l’Europe, entre l’Europe centrale et la Méditerranée.

La typicité des ruelles, la grandeur de la ville en font un lieu évidemment très prisé. On ne peut donc que suggérer une visite hors saison, les lieux étant assaillis de groupes descendants par centaines, voire par milliers des énormes bateaux de croisière qui accostent chaque jour dans le port moderne.

Et pour les fans de Game of Thrones, épinglons la forteresse Saint-Jean, face à la mer à l’entrée du port, naguère très peu visitée, tout effacée qu’elle est par rapport à la grandeur de l’ancienne cité état. Mais depuis que le fortin a accueilli le tournage de la saga, le site est particulièrement prisé… et ciblé lors des selfies.

Le parc national de Plitvice

Ce joyau géologique se trouve à plus de 200 km de Split. C’est donc en car que l’on rejoint ce parc national depuis la côte. L’excursion aboutit à cet ensemble de 16 lacs situés au fond d’un canyon, dans lequel de l’eau s’écoule, de l’un à l’autre, en dégringolant 900 mètres d’altitude ! A conseiller hors saison tant le site est fréquenté, surtout aux abords de la grande cascade, haute de 78 mètres.

Dans cette vallée boisée, un phénomène de calcification a formé des travertins, sortes de barrières naturelles qui ont retenu les eaux et ont créé ces lacs successifs. La balade est agréable, en surplomb de ces eaux claires, dans un milieu forestier. Prévoir de bonnes chaussures pour randonner hors des circuits plus fréquentés…

Escapade en Bosnie, à Mostar

On se souvient des images de la destruction symbolique du pont de Mostar, durant la guerre des Balkans, en 1993. Depuis, l’ouvrage a été reconstruit à l’identique. L’endroit est résolument touristique, envahi d’échoppes, avec une différence palpable entre les deux rives, chrétienne et musulmane. De ce côté, la visite de la mosquée Koski (XVIIe), dans le quartier des tanneurs, est une découverte intéressante. Surtout, en quittant la rue touristique vers le nord, on retrouvera rapidement les stigmates de la guerre, encore fort visibles dans le quartier. Prévoir de bonnes chaussures et une dose de concentration pour franchir le pont sans chuter, tant ses pavés sont glissants et périlleux à fouler !

Les bouches de Kotor, au Monténégro

Autre curiosité qui nécessite une journée d’excursion au départ de la côte croate: les Bouches de Kotor. Cette large baie sur l’Adriatique abrite la petite ville fortifiée de Kotor, très touristique mais aussi fort charmante, avec ses dalles de calcaire blanc, ses anciennes structures militaires et ses églises. Boutiques et lieux de culte sont serrés dans ce petit espace entouré d’une muraille que l’on peut escalader également. Non loin, retenons l’étonnante église Notre-Dame du Rocher, qui surgit au milieu de l’eau avec son clocher peint en bleu. Des bateaux permettent la découverte de cette étonnante chapelle dont les peintures et la collection d’ex-voto en argent méritent le coup d’œil.