Sur la route des étoilés: on dîne chez Alchémille, dans les Vosges

À peine arrivés, on nous propose d’emmener une lanterne pour commencer notre balade en terrasse, au milieu des fleurs, plantes et framboises. Une cigogne vole dans le ciel. On est bien en Alsace, et plus précisément au restaurant Alchémille (une étoile et une étoile verte Michelin), à Kaysersberg, dans le massif des Vosges ; là où se sont installés en 2015 le chef Jérôme Jaegle et son épouse Marie-Laure, dans cet ancien bar PMU où il venait enfant avec son grand-père jouer au baby-foot, au bord d’une départementale.

Tomates cerises au goût d’olive étonnant, tranches de navet maturé tel un fromage à la saveur fumée, saucisses en clin d’œil aux papa et grand-papa bouchers-charcutiers de Jérôme… Les délicieuses découvertes culinaires se multiplient avant même de s’asseoir à table, dans la salle au décor scandinave et cosy, aux teintes claires et boisées apaisantes, comme une invitation en forêt, la rivière en fond sonore.

Le menu est "surprise" ; les entrées (oxalis, pomme de terre, croûton et sel fumé ; estragon, chou-rave et sarriette…) végétales avant de laisser place au canard, à l’étonnant silure, suivi du bœuf et de la volaille, sublimés par une maîtrise du végétal saisissante, colonne vertébrale de cette expression du terroir alsacien, loin de la tradition.

Avec pas moins de 4 000 m2 de maraîchage, le chef cultive cinq parcelles – dont deux vergers – tout autour de Kaysersberg, une au pied même de sa maison. "On produit 80% de nos besoins en légumes sur l’année. On travaille essentiellement les techniques de conservation de légumes, de tous types. La moindre branche de fenouil est valorisée. On conserve sans savoir ce qu’on va en faire et on fait parler le produit une fois qu’il est prêt", explique le chef-permaculteur de 44 ans qui, s’il a laissé la main à son maraîcher, Morgan, continue à visiter ses parcelles chaque semaine et emmène ses équipes quotidiennement pour une récolte et un cueillage sauvage matinal. "Tout le monde cueille chez nous, le plongeur, les serveurs, le chef de cuisine… Pour en parler correctement, c’est primordial qu’ils le vivent."

Les poissons viennent du Rhin, la viande est alsacienne voire vosgienne. "On fait les huiles et le vinaigre, les farines sont d’ici. À part le café et le sel, tout est local. C’est comme ça que je me nourris à la maison. Ce sont les valeurs du terroir et de la terre que j’ai envie de donner à mes enfants. Ils ont appris à compter en sortant les carottes de terre (sourire)."

C’est d’ailleurs pour eux qu’il a posé ses valises au pays, après près de vingt ans à vadrouiller et se former dans de belles maisons en France (chez Jean-Yves Schillinger, Olivier Nasti, Christian Têtedoie, au Ritz…) ou aux Bermudes, et deux ans de break qui lui ont permis de prendre le temps de réfléchir à cet équilibre de vie idéal tant convoité, fermant d’ailleurs l’établissement les dimanches et lundis. "Ça fait partie de la réflexion Alchémille, s’accorder du temps." Ce qu’il fait d’ailleurs chaque semaine, partant pêcher et dormant à la belle étoile dans ce territoire qui le porte et le nourrit, sa lanterne à ses côtés.