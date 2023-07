L’île de Rab est la première visite de ce périple. La première découverte de la côte croate, qui émerveille déjà: cette cité médiévale oblongue est ceinturée d’une mer turquoise qui tranche avec la couleur de ses murailles. Quatre clochers en jaillissent vers un ciel azur. Monastères et ruelles pavées invitent à la promenade, au bout de laquelle un mauvais escalier grimpe le long du rempart pour offrir un point de vue appréciable. Vers le sud, une digue offre la possibilité d’un premier contact des orteils avec l’Adriatique. Côté nord, les terrasses entourent ce qui fut un port antique, dont on devine encore les contours.

2 Zadar

La Croatie nous offre une foule de joyaux classés à l’Unesco, dont Zadar. Au fil de sa visite, cette cité du nord de la Dalmatie se lit comme un livre d’histoire dévoilant tantôt des colonnes antiques sur le forum romain, tantôt l’église Saint-Donat (IXe) dont on devine des influences très diverses, d’art roman et d’architecture byzantine. Zadar s’est protégée des invasions ottomanes par ses fortifications vénitiennes, dont les fondations plongent dans la mer. Sur le rivage, justement, des sons étranges s’évaporent parmi l’écume: l’architecte Nikola Basic y a posé son orgue des mers, dont les tuyaux sont amplis d’air au fil du ressac, sous l’escalier de la digue. Unique au monde.

3 Trogir

Son port est une carte postale, avec le quai planté de palmiers longeant les restes de sa forteresse médiévale, au bout de laquelle on peut visiter le château de Kamerlengo (XVe) et la tour Saint-Marc. Les ruelles étroites au charme méditerranéen sont plaisantes à fouler, sans pression hors saison. Ancienne colonie grecque (Tragurion), elle en porte encore quelques traces, dont un bas-relief illustrant Kairos, divinité de l’époque. Trogir compte une dizaine d’églises dont la cathédrale Saint-Laurent et sa porte sculptée. À l’intérieur, ne manquez pas la chapelle Saint-Jean, superbe monument de la Renaissance.

4 Korcula

La ville de Korcula, à l’est de l’île éponyme, est très particulière: pour se protéger du vent, elle a été structurée en arête de poisson ! Autour de l’artère principale se distribuent des ruelles parallèles qui rejoignent les fortifications de cette toute petite cité dont on retiendra surtout qu’elle fut la ville natale d’une certain Marco Polo. La famille habite toujours Korcula, mais la belle maison tour du grand Marco ne se visite hélas. Outre le shopping dans ses petites ruelles et l’ambiance très cosy de ses tables, épinglons une adresse: cette terrasse au sommet d’une tour, à rejoindre par un escalier de meunier. Même les boissons sont servies par l’extérieur, via un panier et une poulie !

5 Split

C’est un incontournable de la côte croate. Split, c’est le palais de Dioclétien, somptueuse demeure impériale construite en 293. À l’intérieur de ses 30 000 mètres carrés, on découvre une ville où se mélangent 1 700 années d’histoire et des centaines de boutiques, restos et références à la récente saga de Game of Thrones, dont certaines scènes ont été tournées en ville. Au milieu du palais, on découvre la cathédrale Saint-Domnius, qui abrite le mausolée de l’empereur. Parmi les escales, c’est l’une des plus bruyantes, des plus touristiques. Mais Split est inévitable par la richesse de son patrimoine autant que pour celle de son histoire.

6 Hvar

De l’île de Hvar, nous retiendrons les deux forts et le couvent franciscain, situé au bord de la mer. Sur le port, on déambule parmi les échoppes de vendeurs locaux d’huiles essentielles et de lavande. La belle place et la cathédrale Saint-Étienne sont remarquables mais notre coup de cœur, assurément, est le théâtre, dont on dit qu’il serait le plus ancien d’Europe en activité. Daté de 1612, son décor est préservé avec boiseries, dorures et velours usés, à l’étage de l’ancien arsenal. Pour le visiter, il faut passer une porte entrouverte du balcon…