À bord d’un yacht pour découvrir la Croatie

Le bateau poursuit sa progression entre les îlots rocailleux. La côte croate défile sous les yeux admiratifs des passagers accoudés aux rambardes. Smartphones et appareils photo saisissent les villas, les clochers et les oiseaux qui colorent le calcaire gris. Un côté plus sec, un autre plus luxuriant, avait prévenu le premier guide croisé lors de ce périple de dix jours: suivant l’orientation, la végétation se fait rare ou abondante.

L’Adriatic Blue s’approche d’un vieux fort aux murs blanchâtres et aux allures aussi charmantes que fatiguées. La voix de Marie, directrice de croisière, perce les baffles de l’embarcation: "Il est 14 h à la pendule de l’Adriatic Blue. Je vous propose de nous retrouver dans 10 minutes sur le port pour débuter la visite." Nous accostons face à la porte médiévale de la cité. Il n’y a qu’à descendre du yacht sous le regard de touristes envieux et nous sommes déjà encadrés par une guide locale. Audioguide à l’oreille, elle entame la visite, en français, parmi les ruelles étroites et pavées d’un marbre poli par le temps. Les commentaires sont généreux, notre hôte est intarissable et les monuments innombrables. Le regard s’affaire entre les venelles aux allures italiennes, les sculptures antiques et les tuiles désordonnées. On découvre les influences vénitiennes, ottomanes, voire autrichiennes et françaises.

Après la visite, les inévitables boutiques s’offrent à nos portefeuilles désolés, à moins qu’une terrasse ne nous happe avant le retour à bord. La Croatie fait désormais partie de la zone Euro, comme de l’espace Schengen d’ailleurs, ce qui facilite grandement les échanges. Dans les villes traversées, le sentiment est à la quiétude. La Croatie se montre accueillante et charmante, sans aucun sentiment d’insécurité ni harcèlement des touristes de passage.

Retour à bord du yacht… Le repas, quatre services, est l’occasion de se délecter d’une cuisine locale que le chef a élaborée avec des produits achetés en ville. Une soirée d’échange avec les autres passagers plus tard, à moins que ce ne soit une séance de jacuzzi, et nous retournons dans la cabine pour un repos bien apprécié. Demain, l’équipage lève l’ancre à 6 h 45 précise, pour une arrivée à 9 h sur l’île suivante. Juste le temps de savourer le buffet du déjeuner avant d’enfiler ses baskets pour la première visite.

La Croatie se dévoile alors, du nord au sud, de l’île de Krk (dommage pour le Scrabble, c’est un nom propre) à Dubrovnik, l’incontournable perle de l’Atlantique. Chaque jour une île, voire deux si le yacht et son équipage sont en forme, avec une alternance judicieusement rythmée entre les visites libres, dépliant en main, et les guidances, scotchés à l’oreillette, entre repas à bord et terrasses en ville. Dix jours de luxe, avec un personnel aux petits soins et des billets coupe-file évitant les pertes de temps.

Au fil des jours, l’Adriatic Blue devient si attachant que l’on se met à rêver de passer toutes ses vacances à bord d’un yacht, en navigation tranquille, effectuée de préférence pendant le repas pour gagner du temps car dans ce farniente, chaque minute est malgré tout rentabilisée, sans en avoir l’air…

Enfin de vraies vacances sans tracas, sans embouteillage et sans mauvaises surprises. Tiens ? Le bateau semble s’arrêter dans cette crique… Le capitaine jette l’ancre, la passerelle arrière est ouverte: "Chers passagers, l’Adriatic Blue fait ici une petite halte pour vous permettre une baignade dans la mer. Si vous voulez enfiler votre maillot, n’hésitez pas à plonger, à la poupe du bateau…" L’eau turquoise s’offre aux plus téméraires, pour une baignade inédite en pleine mer. Ce séjour n’a décidément rien de vacances ordinaires…