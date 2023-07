1 70 ans de la Route des Vins

La Route des Vins d’Alsace fête ses 70 ans cette année, avec de nombreux événements. L’itinéraire de 170 km passe par 750 caves et 119 communes viticoles, dont la vallée de Kaysersberg, où le domaine Freyburger, à Ammerschwihr, propose une dégustation "Chocolats et Grands crus: l’accord parfait".

www.parenthese-vigneronne.com

2 Kaysersberg

Élu "Village Préféré des Français" en 2017, Kaysersberg représente tout le charme à l’alsacienne, avec ses maisons à colombages fleuries, ses rues pavées, fontaines… Commencez votre visite en montant au château (5 minutes) et gravissez les 144 marches pour découvrir une vue à 365 degrés sur la ville, la vallée, les vignobles. Magnifique !

3 La Station du Lac Blanc

Pour profiter de la montagne, direction la station du Lac Blanc qui propose de nombreuses activités pour les sports d’hiver mais aussi d’été. Au programme: un bike park avec des pistes "freeride", "descente" et "familiale", de la luge sur rail, du VTT, cross-country, du trail, de l’accrobranche… Parfait pour les amateurs de sensations fortes !

4 Randonner

Le massif des Vosges est composé de nombreuses randonnées, accessibles à tous, à faire en quelques heures ou en itinérance. "Les chamois sont visibles tôt le matin ou le soir ; des sorties chamois sont organisées sur réservation", conseille la référence randonnée du territoire Élise Zenner. Tous les étés, la navette des crêtes permet de rejoindre la station.

5 Sentier pieds nus

Chouette activité à faire avec les enfants: comme son nom l’indique, au sentier pieds nus (1,2 km), on laisse les chaussures au casier et on s’engouffre dans la forêt en se laissant porter par les sensations de la nature et nos cinq sens: cailloux, eau, paille, écorces, boue (ils vont adorer). Le parcours est didactique et comporte même des arrêts "bonbons".