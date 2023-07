Voici un jeu en version éducative. Afin de profiter au mieux de votre piscine avec vos bambins, il est important de les habituer à s’y sentir à l’aise rapidement. Différents jeux favorisent l’apprentissage de la natation. Si vous avez des enfants qui n’en sont encore qu’à leurs débuts dans l’eau, ils constitueront forcément un investissement intéressant.

Notre préférence va à ce jeu en kit qui propose un ensemble d’accessoires aux diverses fonctions. Vous y trouverez notamment des poids aux formes rigolotes et colorées d’animaux aquatiques à placer au fond de l’eau pour apprendre à plonger, mais également des cerceaux surmontés de petits ballons flottants qui permettent de passer à travers pour les habituer à nager sous l’eau. Les ballons permettent aussi des jeux en surface pour les pousser à avancer chaque jour un peu plus loin dans la piscine.

Un peu de sport ne fait jamais de tort

Pour les plus sportifs qui ne supportent pas l’idée d’alterner entre baignade et bain de soleil, il existe une kyrielle de sports à pratiquer immergés. L’installation d’un filet de volley-ball ou de cages de water-polo vous promettra des parties endiablées avec vos amis ou en famille.

Mais cela demande une piscine aux dimensions relativement importantes car vous aurez besoin d’espace. Si vous n’en disposez pas car vous avez investi dans une piscine ronde et non creusée par exemple, il reste les mini-paniers de baskets gonflables, qui flottent à la surface. Et qui constitueront une excellente manière de vous exercer au tir. Vous pourrez, en sus, en profiter seul.

Le hic ? Ce genre d’accessoire – panier de basket ou ballon de volley – gonflable, est très léger et peut s’envoler au moindre coup de vent. Mais disons que ce sera une autre occasion de faire un peu de sport lorsque vous devrez sortir et courir pour les rattraper.

Stimuler son cerveau et ses réflexes

L’activité physique, très peu pour vous, vous préférez vous creuser les méninges ? N’hésitez pas à vous diriger vers des jeux de société ! Oui, cela peut paraître étrange, mais si vous avez l’occasion d’installer un plateau flottant dans votre piscine, sachez qu’il existe une version aquatique, ou plutôt imperméable, de plusieurs de vos jeux de société préférés.

C’est notamment le cas d’Uno Splash ou de Jungle Speed Beach, spécialement élaborés pour résister à l’eau et aux petites mains mouillées sans risquer d’abîmer vos jeux. Bien sûr, c’est aussi l’occasion de jouer à l’extérieur de la piscine, avec seulement les pieds dans l’eau. Idéal pour ceux qui ne veulent surtout pas dépenser trop d’énergie lors des chaudes journées d’été, mais qui veulent tout de même s’amuser !