Connaissez-vous la valériane rouge, la plante qui fleurit dans les pires conditions

Adoptons la valériane rouge

La valériane rouge est aussi connue sous le nom de lilas d’Espagne. Elle fait partie de la famille des Caprifoliacées, comme le chèvrefeuille. Son nom latin ? Centranthus ruber. Originaire du sud de l’Europe, d’Asie mineure et d’Afrique du Nord, cette vivace est d’une résistance à toute épreuve. Si un hiver rude survient, il n’y a pas de souci à se faire puisqu’elle résiste à du -20 °C sans la moindre difficulté. L’été est chaud et sec ? La valériane rouge survivra et continuera à fleurir. Elle atteint 60 à 70 cm de hauteur, parfois un peu plus si le sol est riche. Ses tiges bleutées (elles sont recouvertes de pruine) sont creuses et légèrement cassantes. Le feuillage est lui aussi d’un beau vert-de-gris et est persistant à semi-persistant en fonction de la rigueur hivernale. Au toucher les feuilles, relativement petites, sont charnues, épaisses ce qui explique en partie l’excellente résistance à la sécheresse du lilas d’Espagne. Avec le temps, la valériane rouge formera une touffe pouvant mesurer 50 cm de diamètre. À noter que les fleurs d’un beau rouge carmin se montrent de mai/juin à août, qu’elles sont très nectarifères et donc fortement appréciées des insectes butineurs.

Elle pousse partout ?

Le lilas d’Espagne aime les sols secs, rocailleux. Il n’a pas son pareil pour garnir un talus exposé plein sud ou une zone de terre ingrate, là où peu de plantes acceptent de pousser. Par contre dans un sol argileux ou humide la valériane rouge ne vivra que très peu de temps. La plante produit aussi de nombreuses graines qui lui permettent de se multiplier aisément, du moins dans un sol léger. Même si vous n’avez pas les doigts verts, vous ne pouvez pas rater la culture de cette vivace. Au jardin, elle donnera une touche de naturel à vos massifs, en compagnie d’autres plantes dites de "jardin de curé" comme les achillées, les roses trémières ou encore les gauras et les sedums. Il est possible de se procurer le Centranthus ruber dans de nombreuses jardineries mais il est également envisageable de récolter des graines dans le jardin d’un ami ou d’un voisin et d’effectuer un semis en place en fin d’été ou au début du printemps.

Retrouvez toutes nos infos jardins dans notre dossier