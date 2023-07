"Incroyable." Il y a sans doute peu d’endroits où on entend souffler ce mot pour décrire une carotte. Mais au restaurant Arbore et Sens, "La carotte de dix jours de la Maison Tarnier" fait sensation. Amertume, acidité, gourmandise, avec un côté snacké et grillé…: tout y est. Le procédé pour y arriver: 10 jours de maturation et marinade, suivi d’un passage par le grill japonais.

"Ce monoplat était un challenge car tout le monde connaît la carotte. Il y a tout un travail sur les légumes, beaucoup de détails, qui semblent parfois anodins pour certains et qui pour nous sont importants", commente le chef Clément Dumont, 27 ans, qui vient tout juste de remporter son premier macaron au guide Michelin en mars dernier. Moins de trois ans après l’ouverture de son premier restaurant Arbores et Sens, en juillet 2020 ; après avoir enchaîné les récompenses en gagnant notamment en 2021, le Grand Prix National du public par le site The Fork et les 3 macarons du label Écotable.

Il travaille en famille, avec sa compagne Océane Guillot, la maître de maison, sa belle-sœur Mayliss en charge de la partie commerciale qui a aussi lancé le potager du resto. "On a des convictions et des gages de qualité qu’on s’est fixés. Cette étoile, c’est une valorisation, ça nous montre qu’on est dans le droit chemin. " Où le souci du détail s’admire de l’assiette… au plafond.

C’est pendant le confinement que le trio s’est attaqué au relifting du bâtiment, choisissant la voie de la nature et de l’artisanat régional, avec des assiettes et verres en céramique, des couteaux aux différentes essences de bois fabriqués à Chinon ou encore l’impressionnant arbre stabilisé – telle une rose éternelle – qui trône au cœur de la salle principale. Avec le léger gazouillis des oiseaux en fond sonore, et le plafond décoré telle une forêt, on se sent enveloppé par cette atmosphère chaleureuse et végétale. "Un lieu où la nature s’exprime", résume-t-il simplement.

Végétale, gourmande, locale

Sa cuisine ? "Très végétale, mais pas du tout végétarienne ; un mélange de la vieille cuisine française et du terroir, basé sur des jus, que j’essaye de rallier avec de la nouveauté, des goûts d’aujourd’hui et de la fraîcheur, en apportant un peu plus d’élégance et de la finesse", explique-t-il en nous emmenant à l’étage, dans une plus petite salle, où les éleveurs d’agneaux, de volailles, canards, la fromagère, le boulanger ou les potiers sont mis à l’honneur dans une galerie de photos ; eux qu’il retrouve chaque semaine sur les marchés.

80% des producteurs avec qui il travaille se trouvent dans un rayon de 40 km autour du resto. "On a la chance d’être dans un terroir où on a pratiquement tout." De quoi laisser libre cours à son imagination ; misant sur un travail élaboré des légumes, avec une expertise des fleurs et herbes aromatiques – aujourd’hui venant de leur propre potager -, il préfère laisser la qualité de la viande ou de la langoustine parler d’elle-même, dit-il. "On travaille de saison et en cuisine zéro perte: on réfléchit à tout ce qu’on peut utiliser, mais notre ligne conductrice est avant tout le goût."